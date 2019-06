14. Juni 2019, 18:58 Uhr Umwandlung Aus der Bahn

Ein altes Ausbesserungswerk in Berlin war bisher ein Ort für Partytouristen. Jetzt kommen Investoren.

Von Lars Klaaßen

Es ist ein riesiges Areal mitten in Berlin, das RAW-Gelände. Früher einmal gehörte es der Deutschen Bahn, was man noch am Namen ablesen kann - die Abkürzung steht für Reichsbahnausbesserungswerk. Ende der Neunzigerjahre entdeckte die kreative Szene das Areal, sanierte marode Gebäude und schuf Orte für Kunst und Kultur. Seit April 2015 gehört der Großteil der Fläche in Friedrichshain-Kreuzberg der Kurth-Gruppe, einem Familienunternehmen mit Sitz in Göttingen. Und seitdem tut sich auch was bei der früheren Radsatzdreherei, einer der ältesten Industriehallen der Stadt. Vor Kurzem eröffnete dort das House of Music, ein "Kreativ-Hub" für Musiker, Unternehmen und Organisationen aus der Musikbranche.

Derzeit wird viel über die neue Nutzung diskutiert. Klar ist: Wohnungen wird es nicht geben

Die Eröffnung stellte für Lauritz Kurth, Juniorchef des Familienunternehmens Kurth, den Startschuss für die Umgestaltung des gesamten RAW-Geländes dar. "Da ist Raum für die bisherige Kultur des RAW und Platz für Neues", sagt der Manager. Und darüber wird viel diskutiert.

Nach dem Mauerfall hat sich auf dem Areal eine Reihe von Clubs, Bars und alternativen Kultureinrichtungen etabliert. In den leer stehenden Industriegebäuden aus dem 19. und 20. Jahrhundert und auf den Freiflächen war viel Platz für all das, was Berlin seit den Neunzigerjahren als Partystadt auszeichnet, samt Kletterwand an einem alten Hochbunker, Skaterhalle, Biergarten und Freiluftkino. Das RAW-Gelände entwickelte sich vom Geheimtipp zu einem Hotspot, der Partytouristen aus aller Welt anzieht. Das wilde Nachtleben brachte aber auch unschöne Nebeneffekte mit sich. Neben vermehrtem Taschendiebstahl kam es zu brutalen Überfällen auf dem teils unübersichtlichen Areal, das mit seinen 71 000 Quadratmetern Fläche etwa so groß ist wie zehn Fußballfelder.

Neben der Kurth-Gruppe, die 52 000 Quadratmeter des Geländes gekauft hat, haben auch andere Investoren Bereiche des RAW erworben. Die Vorstellungen, was dort passieren soll, gehen in unterschiedliche Richtungen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg moderiert zwischen den neuen Eigentümern, Anwohnern und bisherigen Nutzern. Im März 2018 wurde erstmals zur Diskussion über die Zukunft des RAW-Geländes eingeladen, im Rahmen einer "Dialogwerkstatt". Im April und Juli folgten zwei weitere Runden dieser Art. Mit von der Partie ist ein Team der Urban Catalyst GmbH, die im Auftrag des Bezirks auf Basis der Dialogwerkstatt-Ergebnisse einen Strukturplan erstellt.

Die Pläne für das RAW-Gelände nehmen mittlerweile konkretere Formen an, im Herbst soll der Masterplan vorgestellt werden. Aber die Debatten darüber gehen weiter. "Der bisherige Strukturplan sieht den Abriss des größten Teils des RAW vor und ermöglicht enorme Baumassen sowie Hochhäuser", kritisiert Carsten Joost, der mit seiner Planungsagentur eine Alternative entwickelt hat. Hochhäuser passen aber für ihn nicht in das schützenswerte Ensemble. Im Friedrichshain fehle es außerdem an Grünflächen, und hierfür ließen sich die Freiflächen des RAW nutzen.

Die Initiative RAW-Kulturensemble, bei der auch Joost aktiv ist, hat mit einem Einwohnerantrag die städtebauliche Erhaltungsverordnung ins Spiel gebracht. Deren Ziel ist der Erhalt einer besonderen Bebauungsstruktur und der Schutz des vorhandenen Nutzungsspektrums; die Errichtung, der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung von Gebäuden werden durch sie gesondert genehmigungspflichtig. Die Eigentümer hingegen wollen nicht bloß erhalten und begrünen, sondern auch neu bauen. Aber wo darf es wie dicht werden, und wie weit darf es in die Höhe gehen? Das ist noch nicht entschieden.

Natürlich geht es bei dieser Diskussion auch darum, wer wie viel für den Erhalt historischer Bauten investiert, in welchem Umfang alternative Kultur- und Sozialprojekte Platz finden und wie viele Quadratmeter zu welchen Preisen vergeben werden. "Wir wollen aus dem RAW keinen Potsdamer Platz machen, sondern ein in die Umgebung integriertes Quartier, sagt Unternehmer Lauritz Kurth. Und weiter: "Ohne unsere Entwicklung stünde hier noch eine ruinöse Halle ohne Nutzen für die Stadt".

Ähnlich argumentiert ein anderer großer Investor, die Firma International Campus (IC). Sie errichtet europaweit Studentenwohnungen im großen Stil und ist Eigentümerin von 17 000 Quadratmetern Fläche auf der östlichen Seite des Areals. "Die historischen Hallen des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks sind teils Ruinen, sie müssen zunächst einmal aufwendig wiederhergestellt werden, um sie dann neu bespielen zu können", sagt der IC-Projektverantwortliche Andreas Malich. IC hat unter anderem vorgeschlagen, in eines der alten Industriegebäude eine Schwimmhalle zu bauen. Eine Schule und eine Kita sind ebenso Thema, außerdem Coworking und Ateliers sowie Veranstaltungsräume für Initiativen aus der Nachbarschaft.

Einige Bauten aus DDR-Zeiten sollen abgerissen und das Gelände durch Neubauten verdichtet werden, in welchem Umfang, ist noch nicht ausgemacht. Wohnungen werden aber nicht entstehen, weder für Studierende, wie IC sich das ursprünglich vorgestellt hatte, noch für sonst jemanden. "Die kulturelle Nutzung wäre künftig gefährdet, wenn Anwohner sich über den Lärm beschweren", argumentiert Bezirksbaustadtrat Florian Schmidt. Hierin ist sich der Politiker mit den derzeitigen Nutzern einig. "Eine Monokultur, die nur aus Nachtleben besteht, soll das allerdings auch wieder nicht bedeuten", betont Schmidt.

Wie auch immer das RAW-Gelände in einigen Jahren aussehen mag: Das in Berlin heiß diskutierte Thema Wohnraum wird auf einem der größten Areale in der Stadt ausnahmsweise mal keine Rolle spielen.