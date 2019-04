26. April 2019, 18:41 Uhr Solarstrom Sonne im Keller

Immer mehr Hauseigentümer mit Photovoltaikanlage schaffen sich einen Stromspeicher an. Finanziell können sich die Batterien im Keller lohnen - allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Von Ralph Diermann

Ein Blick in die Keller mancher Einfamilienhäuser zeigt, dass das Anlegen von Vorräten wohl offenbar tief im Menschen verankert ist. Tomatendosen, Brühwürfel, Zahnpasta: Man könnte meinen, der Zusammenbruch des Kapitalismus stünde unmittelbar bevor. Zehn Gläser Gewürzgurken im Keller verschaffen offenbar ein beruhigendes Gefühl von Unabhängigkeit und Sicherheit. Neben den Nudeln für den Notfall wird in den Kellern immer häufiger auch Energie gehortet. Mehr als 125 000 Haushalte mit Photovoltaikanlage haben in Deutschland mittlerweile auch einen Batteriespeicher installiert.

Das Prinzip ist simpel: Die Akkupakete nehmen tagsüber den selbst erzeugten Solarstrom von den Dächern auf und geben ihn nach Sonnenuntergang wieder ins Hausnetz ab. Bei neuen Solarsystemen gehört ein Speicher oft einfach dazu: "Mehr als die Hälfte der Käufer von Photovoltaikanlagen bestellen gleich einen Batteriespeicher mit, weil sie damit ein hohes Maß an Unabhängigkeit erreichen können und einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen", sagt Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft.

Würden die Hausbesitzer allein nach wirtschaftlichen Kriterien entscheiden, käme ihnen ein Speicher eher nicht in den Keller. Denn zumindest bei den heutigen Preisen rentieren sich die Akkus noch nicht, wie Berechnungen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zeigen. Danach können Haushalte mit einer Zehn-Kilowatt-Solaranlage ohne Batterie sichere Renditen zwischen 2,8 und 4,7 Prozent erzielen. Kommt ein Akkupaket hinzu, verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit wegen der hohen Kosten für die Energiespeicher bei fast allen untersuchten Szenarien deutlich. Die Haushalte machen zumindest in der Regel keinen Verlust.

"Keiner weiß, wie lange die Batteriesysteme halten. Da fehlen Langzeiterfahrungen."

Allerdings sind solche Rechnungen mit einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet, weil sich viele Faktoren langfristig kaum verlässlich kalkulieren lassen. "Wie wirtschaftlich ein Speicher ist, hängt unter anderem von der Entwicklung der Strompreise ab", erklärt Martin Ammon, Erneuerbare-Energien-Experte beim Marktforschungsunternehmen EuPD Research. Je teurer der Strom wird, desto eher lohnt sich eine Batterie, weil die Haushalte damit weniger Energie von ihrem Versorger beziehen müssen. Auch die Lebensdauer der Speicher hat großen Einfluss auf die Rentabilität. "Keiner weiß, wie lange die Batteriesysteme halten. Da fehlen uns die Langzeiterfahrungen. Es macht aber einen großen Unterschied für die Wirtschaftlichkeit, ob sie zwölf oder zwanzig Jahre eingesetzt werden können", sagt Ammon.

Batteriespeicher sind zuletzt pro Jahr um etwa zehn bis zwölf Prozent günstiger geworden. Ammon geht davon aus, dass die Kosten auch künftig in ähnlichem Maße sinken werden, vor allem wegen einer deutlichen Erweiterung der Fertigungskapazitäten. Und noch ein weiterer Umstand könnte den Akkus demnächst einen Schub verleihen: Die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz läuft nach derzeitiger Rechtslage spätestens 2021 aus. Wer dann eine Anlage neu installiert, muss auf den Bonus für Strom, der ins öffentliche Netz gespeist wird, verzichten. "Dann kann es sich durchaus lohnen, den Strom mithilfe eines Speichers selbst zu verbrauchen anstatt ihn zu Marktpreisen ins Netz abzugeben", sagt Ammon. Das gilt genauso für alte Photovoltaikanlagen, die ab 2021 nach zwanzig Jahren Laufzeit keine erhöhte Vergütung mehr erhalten. Davon sind zunächst einmal nur wenige Tausend Anlagen im Jahr betroffen. Gegen Mitte des nächsten Jahrzehnts steigt diese Zahl jedoch auf mehrere Zehntausend.

Ganz unabhängig von anderen Energielieferanten sind die meisten Haushalte aber auch mit Speicher nicht - vor allem im Winterhalbjahr müssen sie Strom zukaufen, weil die Solaranlage in den dunklen Monaten nicht genug Energie liefert. Fast alle Speicherhersteller und auch einige unabhängige Anbieter haben deshalb sogenannte Community- oder Cloud-Modelle entwickelt, die konventionelle Versorger überflüssig machen sollen. Das Konzept: An sonnigen Tagen speisen die Kunden ihren Sonnenstrom, den sie nicht selbst verbrauchen oder einspeichern können, in einen virtuellen Pool. Aus dem können sie sich bedienen, wenn ihre selbst erzeugten Strommengen einmal nicht ausreichen. Dafür zahlen die Verbraucher meist eine monatliche Pauschale.

Auch die Batterien von Elektroautos können den Solarstrom speichern

Viele Anbieter bewerben ihr Angebot mit dem Bild einer Gemeinschaft, in der sich die Teilnehmer gegenseitig mit grünem Strom versorgen. Doch das funktioniere nur bilanziell, sagt Dietmar Geckeler, der ein Ingenieurbüro für dezentrale Energiesysteme leitet. "Physikalisch gesehen beziehen die Kunden den Strom ja nach wie vor aus dem Netz. Und dort fließen auch Kohle- und Atomstrom", erklärt der Experte. Dazu kommt, dass die in den Pool gespeiste Solarenergie an vielen Tagen des Jahres gar nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken. Die Anbieter müssen dann Strom etwa aus Wasserkraftwerken zukaufen, um alle Mitglieder versorgen zu können. Ob sich das Modell für die Kunden finanziell lohnt, lasse sich nicht pauschal sagen. "Wenn sie damit Geld sparen, dann meist nur wenige Euro im Jahr. Und manche Haushalte zahlen unter dem Strich sogar ein bisschen drauf", sagt Geckeler. Wer sich einen Speicher anschaffen will, sollte seine Entscheidung für einen Hersteller allerdings ohnehin nicht von einem Communitiy- oder Cloud-Modell abhängig machen, meint er. "Weitaus wichtiger sind Preis und Qualität der Batterie!"

Mit einem Community-Modell wirbt auch Deutschlands größter Heimspeicher-Hersteller Sonnen, der vor Kurzem von Shell übernommen wurde. Das Besondere an diesem Angebot: Sonnen stellt die Batterien der Teilnehmer den Netzbetreibern zur Verfügung, die damit kurzzeitige Frequenzschwankungen in den Leitungen ausgleichen. Die ein- und ausgespeicherten Strommengen sind dabei sehr klein. Für diese Leistung erhält das Unternehmen eine Vergütung, an der es die Eigentümer der Speicher in Form von Gratis-Strom teilhaben lässt. "Finanziell ist das durchaus interessant für die Kunden", sagt Geckeler. Der Fernzugriff durch die Netzbetreiber beeinträchtigt die Lebensdauer der Batterie kaum, meint der Experte. "Der Speicher wird immer nur für ein paar Sekunden in Anspruch genommen. Die Belastung ist damit gering."

Auch Batterien von Elektrofahrzeugen sind in der Lage, solche netzstützenden Leistungen zu erbringen. Das hat eben ein Pilotversuch des Münchner Dienstleisters The Mobility House zusammen mit Nissan gezeigt. Allerdings ist damit ein großer regulatorischer Aufwand verbunden, sodass es bisher bei diesem einen Testlauf blieb. Eine Hürde, die entfällt, wenn die Halter der Fahrzeuge ihre Batterie als Heimspeicher für ein Solarsystem nutzen wollen: Sie können die Akkus wie einen stationären Speicher im Keller einsetzen, um mit mittags erzeugtem Sonnenstrom abends den Fernseher laufen zu lassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Autos mit einem sogenannten Chademo-Ladeanschluss ausgestattet sind, der ermöglicht, Strom nicht nur aufzunehmen, sondern auch ins Haus- oder ins öffentliche Netz abzugeben. Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House, sieht riesiges Potenzial für solche und ähnliche Anwendungen - und ein Defizit, was das allgemeine Bewusstsein für die Möglichkeiten der Elektroauto-Batterien betrifft. "Mich erinnert das an die Zeit, in der Apple sein iPhone auf den Markt brachte", erklärt Fendt. "Damals konnte sich auch niemand vorstellen, was dank der Apps damit einmal möglich sein wird."