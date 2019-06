14. Juni 2019, 18:58 Uhr Prognose Ein Blick ins Jahr 2060

Wie werden sich die Preise für Immobilien entwickeln? Damit hat sich die Universität Freiburg beschäftigt - und besonders weit vorausgeschaut.

Von Simone Gröneweg

Immobilienkäufer und Bauherren denken langfristig. Schließlich leihen sie sich in der Regel viel Geld und zahlen mitunter über zwei oder drei Jahrzehnte ihr Immobiliendarlehen ab. Doch lohnt sich das? Die Universität Freiburg hat mit ihrer Studie "Soziodemografischer Wandel und regionale Immobilienmärkte" einen Blick auf den deutschen Immobilienmarkt in der fernen Zukunft geworfen, nämlich in die Jahre 2040 und 2060. Das scheint angesichts der Vielzahl an Unwägbarkeiten schwer möglich zu sein. Die Studie im Auftrag der Schwäbisch Hall-Stiftung bauen-wohnen-leben untersuchte trotzdem, wie sich die Nachfrage nach Wohnraum bis dahin entwickeln könnte, und zwar anhand verschiedener Preis- und Zuwanderungsszenarien. Wichtigste Erkenntnis: In den nächsten 40 Jahren werde es nicht zu einem Einbruch der Wohnraumnachfrage in Deutschland kommen, prognostizieren die Wissenschaftler Bernd Raffelhüschen und Roman Witkowski. Die deutsche Bevölkerung altert und schrumpft auch in der Zukunft, die künftige Zuwanderung aus dem Ausland kann diese Trends nach Ansicht der Fachleute allerdings abfedern. Hinzu kommt, dass die Haushalte sich auch künftig verkleinern.

Die Experten gehen davon aus, dass die Immobilienpreise bis 2030 weiträumig weiter steigen. "Gerade in Ballungszentren und begehrten Lagen vor allem in Süddeutschland erhöhen sich die Preise aufgrund der andauernden Nachfrage sogar bis 2060", heißt es. Die Deutschen würden auch auf längere Sicht alle Wohngebäudetypen - Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser - kräftig nachfragen. Es gibt aber auch eine Warnung für Käufer: Selbst in Regionen mit deutlich höherer Nachfrage könnten zu starke Neubautätigkeiten das Angebot schnell ausweiten, was zu einem temporären Überangebot und sinkenden Preisen führen würde, schreiben die Fachleute. Das macht noch einmal deutlich, wie schwierig sich Prognosen zum Immobilienmarkt über derartig lange Zeiträume gestalten.