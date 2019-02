7. Februar 2019, 18:46 Uhr Nebenkosten Mieterbund nimmt Grundsteuer ins Visier

Bisher dürfen Eigentümer die Grundsteuer auf die Mieter umlegen. Das soll sich ändern.

Der Deutsche Mieterbund warnt vor deutlich höheren Mieten in Ballungsgebieten, wenn die Grundsatzvereinbarung von Bund und Ländern zur Reform der Grundsteuer umgesetzt wird. Bislang können Vermieter die Grundsteuer als Betriebskosten auf ihre Mieter umlegen. Der Mieterbund will mit einer Kampagne erreichen, dass künftig nur noch die Vermieter Grundsteuer zahlen. Wie Mieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz sagt, werde die Kampagne derzeit noch geplant. Sie werde wahrscheinlich eine Online-Petition beinhalten, auch die örtlichen Mietervereine sollen einbezogen werden. Die Aktion werde noch in diesem Monat starten. Ob der Mieterbund in der Koalition auf offene Ohren stoßen wird, ist fraglich: "Die Zeit für immer wieder neu aufgelegte Grundsatzdiskussionen ist nach der Grundsatzverständigung von Bund und Ländern nun aber vorbei", erklärte SPD-Fraktionsvize Achim Post. Die Verständigung bringe unterschiedliche Interessen zu einem "insgesamt guten und gerechten Reform-Modell" zusammen.