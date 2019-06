28. Juni 2019, 18:56 Uhr Naturschutz Wiese oder Wohnung?

In Hamburg sollen keine Grünflächen mehr verschwinden. Naturschützer sind zufrieden, Immobilienunternehmen und Mietervertreter befürchten, dass weniger Wohnungen gebaut werden.

Von Sabine Richter

Kaum andere Themen haben in den vergangenen Jahren in der gesellschaftlichen Debatte so an Bedeutung gewonnen wie die Wohnungspolitik und der Naturschutz. Vor allem in den Städten kommt es dabei immer häufiger zu Kollisionen. Wiese oder Wohnung? Biene oder Betongold? Mieter- oder Naturschutz? Das sind Fragen, die immer häufiger die Metropolen und Bürger beschäftigen. Oft lassen sich beide Interessen miteinander verbinden. In manchen Fällen aber auch nicht - dann muss die Stadt entscheiden. In Hamburg gibt es dafür bald klare ...