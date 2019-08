Gemeinsam Rechte durchsetzen

Bis zum Jahreswechsel konnten Vermieter zeitlich unbegrenzt elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete aufschlagen, was in vielen Fällen zu einer enormen Verteuerung der Miete führte. Mit dem Mietrechtsanpassungsgesetz wurde dann die Notbremse gezogen, jetzt können noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umgelegt werden. "Erfolgte die ordnungsgemäße Ankündigung der Baumaßnahme noch vor dem Inkrafttreten des Mietrechtsanpassungsgesetzes am 1. Januar 2019, gilt aber die alte Regelung weiter und damit die Erhöhungsmöglichkeit mit elf Prozent der Kosten", erläutert Gerold Happ von Haus & Grund Deutschland. Einige Vermieter nahmen dies zum Anlass, ihren Mietern noch im Dezember 2018 eine Modernisierung anzukündigen. So verschickte die Max-Emanuel Immobilien GmbH ihren Mietern kurz nach Weihnachten Modernisierungsankündigungen, um sich die nach altem Recht höhere Mieterhöhungsmöglichkeit zu sichern - obwohl die Modernisierung erst 2021 beginnen soll, also mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung. Ob das rechtens ist, muss jetzt das Oberlandesgericht München klären. Der DMB Mieterverein München hat deshalb eine Musterfeststellungsklage eingereicht, eine Klage, die es in dieser Form in Deutschland erst seit November gibt. Die Musterfeststellungsklage soll die Rechte einzelner Verbraucher gegenüber großen Konzernen stärken. Nur Verbände wie der Mieterverein können die Klage einreichen. Innerhalb von zwei Monaten müssen sich mindestens 50 Betroffene anschließen, indem sie sich in ein Prozessregister eintragen. Andrea Nasemann