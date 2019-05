17. Mai 2019, 19:01 Uhr Mini-Wohnungen Leben auf 25 Quadratmetern

Platz in der kleinsten Hütte: In Tiny Houses wird jeder Zentimeter genutzt, die Bewohner beschränken sich auf das Nötigste. Hinter der aus den USA stammenden Wohnidee steckt meist der Wunsch, zu sparen. Viele Menschen finden sie aber auch aus ökologischen Gründen interessant.

In Hannover soll bald Europas größte Kleinstwohnungsanlage entstehen. Hunderte Menschen haben bereits Interesse an dem Projekt angemeldet - aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Von Joachim Göres

In der Großstadt und doch im Grünen mit eigenem Garten wohnen, zu erschwinglichen Preisen und dabei wenig Ressourcen verbrauchen - diesen Traum haben viele Menschen. Manche verwirklichen ihn mit Tiny Houses - Minihäusern, die sie aus Holz selbst bauen oder für niedrige fünfstellige Summen erwerben. Bisher findet man diese Behausungen eher vereinzelt, doch das könnte sich jetzt ändern, denn in Hannover soll Europas größte Kleinstwohnungsanlage entstehen.

Die Vorbereitungen für das Projekt, das auf eine Initiative des Vereins Transition-Town und den ehemaligen hannoverschen Umweltdezernenten und Grünen-Politiker Hans Mönninghoff zurückgeht, laufen auf Hochtouren. Etwa 1000 Menschen haben inzwischen ihr Interesse am Wohnen in den Mini-Häusern bekundet, die über eine Wohnfläche von gerade einmal 25 Quadratmeter verfügen. Die einen wollen den stark steigenden Mieten entkommen, die anderen entscheiden sich bewusst für weniger Fläche, um die Umwelt zu schonen und weil sie sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen. Beiden Gruppen ist das Leben in der Gemeinschaft wichtig.

Gut 200 besonders Engagierte diskutieren seit Anfang des Jahres in Hannover über Konzepte für die Tiny-House-Siedlung. Nun zeichnet sich ab, dass diese Pläne Wirklichkeit werden könnten - die Stadt hat dem Trägerverein Ecovillage Hannover jetzt auf Erbpachtbasis ein 50 000 Quadratmeter großes Baufeld im Stadtteil Kronsberg angeboten. "Auf der Fläche in Kronsberg gibt es bereits Baurecht, das Gebiet ist erschlossen, schon 2020 könnte dort etwas entstehen. Europas größte Tiny-House-Siedlung bricht sich Bahn", sagt Thomas Köhler vom Verein Transition Town Hannover.

Die kleinen Tiny-Houses, die vor allem in den USA populär sind, sollen dazu beitragen, dass die Bewohner einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Das scheint auf den ersten Blick widersinnig zu sein, ist doch der Flächenverbrauch von Menschen in einem Hochhaus geringer als in vielen kleinen Tiny-Houses, die nebeneinander stehen. "Es gibt auch stapelbare Tiny Houses", entgegnet Köhler. Zudem könnten eine umweltfreundliche Energie- und Wasserversorgung sowie eine weitgehende Nahrungsmittelautarkie die klimaschädlichen Emissionen der Bewohner deutlich verringern.

Manche wollen ein Tiny House mieten, andere lieber kaufen

Seit der Auftaktveranstaltung mit mehr als 300 Teilnehmern arbeiten zehn Kleingruppen an konkreten Themen. Besonders groß ist das Interesse an den Arbeitsgruppen zu allen Fragen rund um die Tiny Houses und zum gemeinschaftlichen Leben in der künftigen Siedlung: Wie sollen Gemeinschaftsflächen genutzt werden, sollen Autos und andere Dinge miteinander geteilt werden, wie viel Privatheit ist gewünscht? Auf einem Kongress am 1. Juni sollen die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden. Dort werden auch andere Arbeitsgruppen ihre Überlegungen zu Themen wie Genossenschaftsgründung, Stadtplanung und Quartiersentwicklung, modulares Bauen, Ökonomie im Ökodorf und soziale Vereinbarkeit präsentieren. Zudem soll es auch um die Frage der Finanzierung gehen. Über ein Genossenschaftsmodell oder die Übernahme von Handwerks- und Gartenarbeiten könnten auch Menschen mit wenig Geld hier einziehen. "Es wird wohl auf eine Mischung von Kauf- und Mietmodell hinauslaufen", sagt Köhler, ohne sich festzulegen. Kein Wunder, denn bisher ist noch nicht mal klar, wer letztlich mit welchen Mehrheiten grundsätzliche Entscheidungen trifft.

Köhler weiß, dass mitunter sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen: "Das Gelände in Kronsberg wird nicht so großzügig ausfallen, wie sich das einige gedacht haben. Das ist nichts für Bauwagenromantiker, die im Grünen leben wollen." Neben dem Stadtteil Kronsberg stehen auch zwei andere Flächen in Hannover als Standorte zur Diskussion. Da es dort aber noch kein Baurecht gibt, könnte vermutlich erst in fünf Jahren mit der Realisierung begonnen werden.

Und wer interessiert sich für so ein Projekt? Von den etwa 1000 auf der Internetseite registrierten Personen können sich 600 vorstellen, im Ecovillage zu wohnen, 320 als Mieter und 280 als Eigentümer. 90 haben handwerkliche Qualifikationen und wollen beim Bau ihres zukünftigen Zuhauses selbst anpacken. 80 sind unter 30 Jahre alt. 70 sind Profis aus der Architektur-, Stadt- und Landschaftsplanung sowie dem Ingenieurbereich. "Wir profitieren bei den Planungen von den vielen erfahrenen Fachleuten, die nicht alle in der Tiny-House-Siedlung wohnen wollen, aber die Idee gut finden und sich deshalb engagieren", sagt Köhler. "Neben den Älteren gibt es auch viele junge Familien, die nicht mehr auf eine Mietwohnung angewiesen sein wollen und in unserem Projekt eine lebenswerte Alternative sehen."

Für Bauwagenromantiker sei das nichts, sagt der Experte

Dass die Tiny-House-Siedlung ausgerechnet in der niedersächsischen Landeshauptstadt entstehen könnte, ist für Köhler kein Zufall. "Mit Hans Mönninghoff hatte Hannover einen Wirtschaftsdezernenten, der sich schon früh für die Energiewende eingesetzt hat und der jetzt als Rentner maßgeblich die Ecovillage-Pläne vorantreibt." Das Baurecht lasse vieles zu, und wenn eine Stadtverwaltung so eine Siedlung unterstützen wolle, ließen sich Lösungen finden.

Doch noch aus einem anderen Grund scheinen die Realisierungschancen in Hannover besonders gut zu sein: Die Stadt ist einer der deutschen Bewerber um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025" - mit der einzigartigen Siedlung will man da punkten.

Vom 24. bis 26. Mai findet in Karlsruhe das Tiny House Festival statt (weitere Informationen unter www.new-housing.de). Auf www.tiny-houses.de finden sich Hersteller von Tiny Houses. Die Seite www.tinyhouseforum.de nennt Adressen von Tiny Houses und Kontaktpartner zum Thema.