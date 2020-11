Lärm von oben, Baustelle unten, Rauch von nebenan: Viele Menschen fühlen sich von ihren Nachbarn gestört. Was muss man ihnen durchgehen lassen, was nicht - und wie läuft ein Gerichtsverfahren ab, wenn es einfach nicht mehr geht?

Von Jochen Bettzieche

Ehepaar Schmidt (Name geändert) hatte sich den Ruhestand anders vorgestellt. Zum Eintritt ins Rentenalter verkauften sie ihr Einfamilienhaus auf dem Land und zogen in eine Wohnanlage in einer Kleinstadt. Dort merkten sie schnell: Von Ruhe keine Spur. Aus den Nachbarwohnungen hörten sie Musik, manchmal sogar die Toilettenspülung. Also beauftragten sie ein Ingenieurbüro, einen Spezialisten für Bau- und Raumakustik, mit einem Gutachten, das klären sollte, ob der Schallschutz des Gebäudes ausreicht.