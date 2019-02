7. Februar 2019, 18:46 Uhr Messe Immobilienmesse im März in München

Die Münchner Immobilien Messe (MIM) findet in diesem Jahr vom 29. bis einschließlich 31. März statt. Bauträger und Makler zeigen in der Kleinen Olympiahalle, welche Immobilien in der Metropolregion zu haben und welche Projekte geplant sind. Zielgruppe der Messe sind sowohl Eigennutzer als auch Kapitalanleger. Laut Veranstalter ACM werden die Aussteller circa 5000 neue und gebrauchte Wohnungen und Häuser präsentieren, "in verschiedensten Größen, Lagen und Preisklassen". Neben Bauträgern und Maklern werden auch Finanzdienstleister auf der Messe sein. Laut ACM stehen nur noch wenige Standflächen zur Verfügung. Neben den Immobilienangeboten wird es laut Veranstalter wieder ein umfangreiches Vortragsprogramm geben. Zur Eröffnung wird unter anderem Bayerns Bauminister Hans Reichhart (CSU) erwartet.