23. August 2018, 18:53 Uhr Jubiläum 2019 Wo Bauhaus-Fans auf ihre Kosten kommen

An drei verschiedenen Standorten wirkte das Bauhaus: zunächst in Weimar, dann in Dessau und zuletzt in Berlin. Im Jubiläumsjahr sind aber nicht nur in diesen Städten Projekte geplant, sondern auch an vielen anderen Orten in Deutschland.

Von Stephanie Schmidt

Auf lokaler wie auf überregionaler Ebene sind im Jubiläumsjahr 2019 neue Angebote und besondere Aktivitäten zum Thema Bauhaus geplant. Einige Beispiele:

Unter einem gemeinsamen "Dach" präsentieren sich verschiedene Prototypen der Moderne in Dessau. Sie werden im Jubiläumsjahr erstmals als gemeinsame Ausstellung kuratiert. Bei den Bauhaus- Festspielen Dessau kann man die Schule für Gestaltung als Experimentierfeld entdecken; speziell für die Architektur ist das vom 31. Mai bis 2. Juni möglich.

Drei deutsche Städte sind im Besitz umfangreicher Bauhaus-Sammlungen: Neben Dessau sind das Berlin und Weimar. Im Verbund veranstalten sie die Triennale der Moderne an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im September/Oktober zu jeweils unterschiedlichen Themen. Dessau konzentriert sich dabei auf Architektur und Materialien der Weißen Stadt in Tel Aviv (4. bis 6. Oktober).

Zu 100 ausgewählten "Orten der Moderne" in ganz Deutschland werden Interessenten auf der "Grand Tour der Moderne" geführt: Dabei handelt es sich um Gebäude, die zwischen den Jahren 1900 und 2000 errichtet wurden. Auch kleinere, unbekanntere Orte sollen auf diese Weise zur Geltung kommen.

Einen Überblick zum Programm der Stiftung Bauhaus Dessau bietet der folgende Link: https://www.bauhaus-dessau.de/uebersicht-jubilaeumsjahr-2019.html. Das Jubiläumsjahr beginnt offiziell am 16. Januar 2019. Über die wichtigsten Veranstaltungen im Jubiläumsjahr informiert die Website www.bauhaus100.de