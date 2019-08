9. August 2019, 18:52 Uhr Immobilienkredite Variabler Geldverleih

Cap-, Vollzeit- oder Forward-Darlehen: Bei der Finanzierung haben Immobilienkäufer viele Möglichkeiten. Welcher Kredit für wen geeignet ist.

Von Simone Gröneweg

Banker können kreativ sein, das zeigen die verschiedenen Produkte für die Baufinanzierung. Manche Institute bieten ihren Kunden beispielsweise sogenannte Volltilgerdarlehen, bei denen der Zins etwas unter dem Marktzins liegt. Hier zahlt der Kunde das geliehene Geld bis zum Ende der Laufzeit komplett zurück. Die Verbraucher müssen hohe Tilgungen und Monatsraten überweisen, schließlich haben sie sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Das Ganze ist ambitioniert, schafft aber Sicherheit. Und die Kreditnehmer müssen sich keine Gedanken um eine Anschlussfinanzierung machen.

Viel Flexibilität bieten hingegen Cap-Darlehen. Diese sind variabel und passen sich alle zwei bis drei Monate dem aktuellen Zinsniveau an. Kreditnehmer dürfen Sondertilgungen in jeglicher Höhe leisten. Dank des Caps, der Deckelung, können die Zinsen nicht ins Unermessliche steigen. "Es lohnt sich also vor allem für Menschen, deren Geldflüsse nicht berechenbar sind", sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Flexibilität und Deckelung kosten allerdings Zinsaufschläge. Das ist wohl der Grund, warum diese Darlehen derzeit kaum genutzt werden. Die extrem niedrigen Zinsen möchte man sich so lange wie möglich sichern, auf maximale Flexibilität verzichten die Kreditnehmer da lieber.

Forward-Darlehen büßten zuletzt ebenfalls an Beliebtheit ein. Bei solchen Darlehen unterschreibt der Kunde den Vertrag jetzt, ruft das Geld aber erst später ab. Die Vorlaufzeit dauert im Einzelfall sogar bis zu 66 Monate. In dieser Zeit - sie wird Forward-Periode genannt - fallen keine Kredit- oder Bereitstellungszinsen an. "Diese Darlehensform eignet sich für Immobilieneigner, deren Zinsbindung in absehbarer Zeit ausläuft und die sich eine günstige Anschlussfinanzierung sichern möchten", erklärt Herbst. Die Kreditnehmer müssen für diese Sicherheit einen kleinen Zinsaufschlag zahlen. Die Tatsache, dass weniger Immobilieneigentümer solch ein Darlehen abschließen, liegt an der Erwartungshaltung des Marktes: Kaum jemand rechnet damit, dass die Zinsen bald wieder steigen. "Es könne sich derzeit aber für manchen lohnen, solch ein Darlehen abzuschließen", meint Herbst. Die Aufschläge fallen nämlich gerade sehr gering aus. "Für eine Vorlaufzeit von etwa 24 Monaten zahlt man im Schnitt etwa 0,3 Prozent und für 36 Monate auch nur 0,5 Prozent", erklärt er. Wer diesen überschaubaren Aufschlag zahlt, muss sich in den kommenden Jahren keine Kopfzerbrechen darüber machen, was geschieht, wenn die Laufzeit seines bisherigen Darlehens endet. "Falls die Zinsen im nächsten Jahr doch etwas steigen, hätte dieser Immobilieneigentümer alles richtig gemacht", schlussfolgert Herbst.

Und dann sind da noch die KfW-Darlehen. Diese erhält man über die eigene Hausbank bei der staatlichen KfW-Bank, und zwar für die Finanzierung eines Eigenheims oder für Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen. "Die Programme für Energiesparmaßnahmen und Modernisierungen sind sicher spannend", sagt Herbst. Was das Wohneigentumsprogramm angeht, bietet der freie Markt momentan aber viele Alternativen. Und die fallen nicht nur günstig aus, sondern sind auch oft flexibler - wenig verwunderlich also, dass viele Immobilienkäufer gern auf den freien Markt zurückgreifen.

Der absolute Klassiker ist ein Annuitätendarlehen, es stellt den wichtigsten Baustein bei einer Finanzierung dar. Der Kreditnehmer zahlt das Baugeld in gleichbleibenden Raten aus Zins und Tilgung zurück. Er muss sich während der Zinsfestschreibungszeit keine Gedanken über Zinserhöhungen machen. Die Zinsbindungen liegen in der Regel zwischen fünf und 20 Jahren. Allerdings bieten einige Institute - vor allem Versicherer - inzwischen sogar Zinsfestschreibungen von mehr als 25 Jahren an.