Vor einem Jahr wurden die Mieter in der Zossener Straße über den bevorstehenden Verkauf der Immobilie informiert. Yvonne von Langsdorff - hier mit dem Hausbewohner Andreas Langner - wollte sich das nicht gefallen lassen und schritt zur Tat.

Von außen wirkt das Haus in der Zossener Straße in Berlin völlig unscheinbar. Doch was sich seit einem Jahr hinter der grauen Fassade im bunten Stadtteil Kreuzberg abspielt, könnte Vorbild sein: Die Mieter haben ihr Haus vom Markt weggekauft.