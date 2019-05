26. Mai 2019, 13:38 Uhr Wohnen Elf Tipps für den Immobilien-Verkauf

Mit Makler oder lieber ohne, renovieren oder belassen - und wie sollte man die Preisverhandlung angehen? Was man unbedingt beachten sollte, wenn man ein Haus oder eine Wohnung verkauft.

Von Marianne Körber

Das kleine Häuschen in Oberbayern stand schon einige Zeit zum Verkauf. Und je länger es angeboten wurde, desto weniger Menschen interessierten sich dafür - wenn das keiner haben will, muss doch etwas daran faul sein, dachte mancher wohl. War es aber nicht, schlecht war nur die Verkaufstaktik, was die Eigentümer letztlich mit hohen Preisnachlässen bezahlt haben. In vielen Orten ist die Nachfrage immer noch riesig. Dennoch ist es gar nicht so einfach, seine Immobilie erfolgreich loszuschlagen. Wichtige Fragen und Antworten ...