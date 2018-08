30. August 2018, 19:01 Uhr Immobilien Haus geerbt, was nun?

Die Eltern haben einem ihr altes Zuhause vermacht. Aber wie geht es weiter? Selber einziehen oder vermieten? Renovieren, Handwerker beauftragen, dem Mieter überlassen? Ein Erfahrungsbericht.

Von Sebastian Hepp

Bauherr sein - was das bedeutet, wird einem bereits klar, wenn man zum "kleinen Bruder" des Bauherrn, sprich dem Herrn über die Renovierung des geerbten Elternhauses geworden ist. Wenn man in einem ersten Kraftakt die zahllosen Bücher in den Wandregalen gesichtet, die vollständigen Sammlungen alter Bände der Weltliteratur in den eigenen Bestand übernommen und sich von den immer mehr werdenden Exemplaren dritter Wahl am Ende getrennt hat; wenn man die nicht mehr zeitgemäßen oder abgenutzten Schränke, Sessel, Stühle, Tische und ...