23. August 2018, 18:53 Uhr Hamburg Spätes Erwachen

Einige Grundbesitzer müssen der Hansestadt hohe Ablösesummen zahlen. Hamburg hat sich in alten Verträgen ein Wieder­kaufsrecht einräumen lassen. Das wird Immobilien­eigentümern jetzt zum Verhängnis.

Von Sabine Richter

Böse Überraschung für manche Hamburger Grundbesitzer. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren hatte die Stadt bei Verkäufen städtischer Grundstücke ein Wiederkaufsrecht vereinbart, um Spekulationen zu verhindern. Beim Kauf wurde in den Verträgen das Recht verankert, das Grundstück 100 Jahre später zum Preis von damals zurückzukaufen. "Die Finanzdeputation behält sich das Recht vor, die verkaufte Fläche vom 1. Juni 2022 an zurückzukaufen", hieß die Formulierung. Betroffen waren 12 000 Wohnungen auf 550 Grundstücken, fast alle in sehr guten Lagen.

Ab 2003 bot der Senat betroffenen Eigentümern an, gegen die Zahlung einer Ablöse auf dieses Wiederkaufsrecht zu verzichten. Viele Vermieter, darunter Genossenschaften, ließen sich darauf ein. Allein von 2013 bis 2017 kassierte die Stadt mehr als 90 Millionen Euro durch Ablösevereinbarungen. Dieser Betrag dürfte sich noch deutlich erhöhen. Laut Auskunft der Finanzbehörde besteht an 150 Grundstücken noch ein Wiederkaufsrecht.

Makler und Notar hätten erklären müssen, was ein Wiederkaufsrecht bedeutet

Wer nicht zahlt, macht ein schlechtes Geschäft: Der Senat dürfte die Immobilie zu dem damaligen Kaufpreis, also weit unter dem heutigen Wert zurückkaufen. Dazu kommen noch zwei Drittel des reinen Werts der Baulichkeit, also der Wohnung ohne Grundstücksanteil. Die Finanzbehörde spricht von einem Bruchteil des jetzigen Verkehrswertes. "Die Wohnungseigentümer haben die Wohnungen unter Übernahme der im jeweiligen Grundbuchblatt eingetragenen Rückauflassungsvormerkung zugunsten der Stadt erworben. Dieses hätte sich beim Kauf der Wohnung - ähnlich wie bei Erbpacht-Immobilien - entsprechend kaufpreismindernd auswirken müssen. Ob dies zwischen damaligem Verkäufer und Käufer in allen Fällen so berücksichtigt wurde, lässt sich nicht sagen", so Claas Ricker, Sprecher der Finanzbehörde. Immer wieder aber hätten Wohnungseigentümer geklagt, dass Makler oder Verkäufer suggeriert hätten, dass diese Klausel zu vernachlässigen sei. Makler hätten sogar erklärt, dass sich das Thema von selbst erledigen könnte, weil die Stadt eh nicht davon Gebrauch machen würde.

Wird schon nichts passieren, mag da mancher Käufer einer Eigentumswohnung gedacht haben. "Makler hätten hier sehr deutlich werden müssen, und auch der Notar hätte erklären müssen, was ein Wiederkaufsrecht genau bedeutet", erklärt Torsten Flomm, Vorsitzender des Grundeigentümer-Verbands Hamburg. Auch der sehr lange Zeitraum zwischen Kauf und Wiederkauf hätte vermutlich viele Käufer veranlasst, das Thema nicht ernst zu nehmen. Dafür könne man aber nicht die Stadt in die Verantwortung nehmen, sagt Ricker. Jeder wisse, dass bei so einer teuren Entscheidung wie einem Immobilienkauf Vorsicht angebracht sei. Die Wiederkaufsrechte seien im Grundbuch eingetragen, vergleichbar mit einer Erbpacht-Regelung. Allerdings habe niemand wissen können, dass die Immobilienpreise derart rasant steigen würden.

In einem Fall soll ein Ehepaar für seine 250 Quadratmeter große Wohnung mehr als eine halbe Million Euro an Hamburg zahlen. Das Angebot der Stadt ist nicht verhandelbar, die Ablöse ist auf den Cent genau durch Bodenrichtwert und Zeitpunkt fixiert.