3. Juni 2019, 18:50 Uhr Geschichte Eine recht alte Idee

Schon in den 50er-Jahren wurde über ein Museum für Landesgeschichte diskutiert. Erst Horst Seehofer griff sie 2008 in seiner ersten Regierungserklärung wieder auf und beauftragte das Haus der Bayerischen Geschichte mit der Umsetzung.

Von Hans Kratzer

Das sehr modern anmutende Museum, das nun nach siebenjähriger Vorbereitungszeit eröffnet wird, geht streng genommen aus einer recht alten Idee hervor. Schon in den Fünfzigerjahren hatte der Landeshistoriker Max Spindler die Diskussion über ein solches Museum eröffnet. 1961 stellte dann die SPD-Fraktion im Landtag, namentlich der Ministerpräsident a. D. Wilhelm Hoegner, den Antrag, eine "Stätte geschichtlicher Selbstdokumentation des bayerischen Staates" zu errichten - und zwar im Zuge des Wiederaufbaus des ehemaligen Armeemuseums in München. Dieser Ansatz war seiner Zeit weit voraus. Selbst auf Bundesebene gelang es erst 1986, das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn zu gründen.

In Bayern geriet der Plan ins Stocken, weil die Direktoren der staatlichen Museen fürchteten, dafür Schätze aus ihren Häusern abgeben zu müssen. Wegen inhaltlicher Differenzen und eines Disputs um den Standort geriet das Museum in den Hintergrund. 1972 wurde stattdessen die "Arbeitsgruppe Haus der Bayerischen Geschichte" eingerichtet. Der Landeshistoriker Hubert Glaser erstellte anstelle eines Museums ein damals im Trend liegendes Ausstellungsformat, das sich von der bis dahin üblichen kunsthistorischen Präsentation entfernte.

1976 realisierte die Arbeitsgruppe die große Ausstellung "Kurfürst Max Emanuel - Bayern und Europa um 1700" in Schleißheim, die fast 280 000 Besucher verzeichnete, ein grandioser Erfolg. Aufsehen erregte auch das nächste Projekt, die große Wittelsbacher-Ausstellung von 1980, die in München und Landshut 480 000 Besucher zählte. Ministerpräsident Franz Josef Strauß integrierte das 1978 formell gegründete Haus der Bayerischen Geschichte 1983 in die Staatskanzlei, Claus Grimm übernahm die Leitung und etablierte bis 2007 die Landesausstellungen an wechselnden Orten und zu wechselnden Themen. Einen Höhepunkt fand diese Marke 2011 bei der Schau König Ludwig II. auf Herrenchiemsee mit 575 000 Besuchern. Es war die erfolgreichste historische Präsentation seit der Wiedervereinigung.

Die eigentliche und bis heute andauernde Serie der Bayerischen Landesausstellungen hatte 1985 mit der Schau "Aufbruch ins Industriezeitalter" in Augsburg begonnen. Im Jahr 1993 wurde Augsburg auch Standort des Hauses der Bayerischen Geschichte, 1998 wurde die Behörde in das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eingegliedert. Unter dessen Ägide hat es die Aufgabe, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Dem immer noch vorhandenen bayerischen Selbstverständnis entsprechend, soll es außerdem die Gesamtstaatlichkeit Bayerns und die Entwicklung von Staat und Gesellschaft bis zur Gegenwart darstellen, das Geschichtsbewusstsein fördern und auf diese Weise das geschichtliche Erbe für die Zukunft des Freistaats Bayern im deutschen und europäischen Rahmen fruchtbar machen.

2008 erneuerte Ministerpräsident Horst Seehofer in seiner Regierungserklärung die Idee einer ständigen Präsentation der bayerischen Geschichte: "Wir wollen unsere bayerische Geschichte für die Menschen greifbar, erlebbar, unmittelbar machen. (...) Ich denke auch daran, mittelfristig ein Museum zur bayerischen Geschichte in Bayern zu verwirklichen." Ein Jahr später wurde das Haus der Bayerischen Geschichte mit der Realisierung und Konzeption des neuen Museums beauftragt. Den inhaltlichen Schwerpunkt soll die Entwicklung Bayerns zum modernen Staat bilden, insbesondere die Demokratie- und Kulturgeschichte von 1800 bis heute.