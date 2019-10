Die Dortmunder Agentur Elephants Can Jump ist ein typisches Start-up. Andreas Kleine und Justin Jürgens haben die Firma 2011 gegründet. Sie macht Webseiten, Grafik, Filme, soziale Medien, klassische Werbung - immer wieder etwas Neues. 15 vorwiegend junge Leute arbeiten dort. Jetzt bieten die Eigner ihnen eine betriebliche Altersversorgung bei der Allianz an. Die Summe wird gleich vom Gehalt abgezogen, Entgeltumwandlung heißt das in der Fachsprache. Zwanzig Prozent des Beitrags übernimmt die Firma, außerdem fallen Steuern und Sozialabgaben in der Ansparphase weg. Jürgens erwartet, dass zehn bis zwölf Mitarbeiter das Angebot wahrnehmen werden, einige haben schon unterschrieben. Die Beiträge liegen bei 50 Euro und 150 Euro im Monat.

