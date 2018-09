13. September 2018, 18:51 Uhr Berlin Garten oder Stadt? Beides

Bezahlbarer Wohnraum war schon vor hundert Jahren ein knappes Gut. Ein neues städtebauliches Konzept schuf seinerzeit Abhilfe. Es kam aus Großbritannien und funktioniert bis heute - man könnte davon lernen.

Von Lars Klaaßen

Die Waldsiedlung Hakenfelde am nordwestlichen Stadtrand Berlins verdankt den ersten Teil ihres Namens dem angrenzenden Spandauer Forst. Konzeptionell jedoch ist die Waldsiedlung eine Gartenstadt. Schon auf den schmalen, verwinkelten Straßen und kleinen Plätzen bemerkt man das viele Grün. Wer in die Wege zwischen und hinter die Häuser einbiegt, steht dann mittendrin: in einer Landschaft aus Gärten, eingerahmt von Zwei- und Dreigeschossern mit Giebeln, Sprossenfenstern und Loggien.

Mit dem Bau dieser kleinstädtisch anmutenden Idylle wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg begonnen, in der Zwischenkriegszeit ging es weiter. Seinerzeit standen die Städte vor ähnlichen Aufgaben wie heute: Bezahlbarer Wohnraum war äußerst knapp, und die "soziale Mischung" schien in Gefahr. In Spandau fehlte es vor allem für die Arbeiter der dort ansässigen Industriebetriebe an Unterkünften.

Die geringe Fluktuation bei den Bewohnern stärkt den Zusammenhalt

Als eine Maßnahme zur Überwindung der Wohnungsnot gründete der Magistrat der seinerzeit noch eigenständigen Stadt Spandau 1914 die "Waldsiedlung Spandau Aktiengesellschaft" zur "Beschaffung gesunder und zweckmäßig eingerichteter Wohnungen an minderbemittelte Personen in eigens gebauten, erbauten oder angekauften Häusern zu billigen Preisen". Spandau brachte Gründungskapital in Höhe von 16 000 Mark ein, weitere 4000 Mark kamen von Privatpersonen, das Baugelände erwarb die Aktiengesellschaft von der Stadt. Die Häuser der ersten Bauabschnitte entwarfen die Architekten Arthur Wolff und Otto Weber. Adolf Steil plante ab 1919 weitere Häuser und konzipierte 1931 die Erweiterung der Siedlung.

Das Konzept Gartenstadt kam aus England. Die theoretischen und ideologischen Grundlagen hatte Ebenezer Howard 1898 mit seinem Buch "Tomorrow: A Peaceful Path to Real-Reform" entwickelt. Darin wird das Modell einer offenen Siedlung präsentiert, die die Eigenschaften von Stadt und Land vereint. Mit einer Größe von nicht mehr als 30 000 Einwohnern sollen demzufolge die Vorzüge einer landwirtschaftlichen, kleinindustriellen Stadt mit den kulturellen Vorzügen einer Großstadt vereint werden.

Nicht nur die Gebäude der Waldsiedlung Hakenfelde stehen heute unter Denkmalschutz, auch die Außenanlagen sind Gartendenkmal. Derzeit leben dort etwa 1500 Menschen. Die Wohnungen und Häuser befinden sich teils in Privateigentum, teils werden sie vermietet. Vor zwei Jahren hat die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH 132 Wohnungen mit einer Fläche von gut 8300 Quadratmetern und sechs Gewerbeeinheiten mit insgesamt 800 Quadratmetern übernommen. Die Wohnungen waren bis dahin nur sehr einfach ausgestattet, sie wurden zu etwa 70 Prozent noch mit Kohleöfen beheizt.

Derzeit werden die Häuser von der d.i.i. denkmalgerecht saniert. Die Putzflächen und Holzbauteile der Fassaden werden überarbeitet, die Treppenhäuser nach historischem Vorbild beziehungsweise nach der Befunderhebung durch einen Restaurator vollständig renoviert, die Fenster nach den Vorgaben des Denkmalschutzes erneuert. Innen wie außen wird auch das Farbkonzept überarbeitet: Die ehemals dunklen Fassaden erhalten - auch das nach Absprache mit dem Denkmalschutz - ein wenig hellere, freundlichere Töne. Die Farbkonzepte in den Innenräumen werden behutsam erneuert. Die Häuser in der Waldsiedlung Hakenfelde werden so in den kommenden Monaten wieder stärker an den ursprünglichen Zustand herangeführt, in alter Frische und mit moderner Ausstattung.

Am anderen Ende Berlins, im Südosten der Stadt, wurde vor wenigen Monaten eine andere Siedlung gleichen Typs um Neubauten erweitert. Mit der Gartenstadt Falkenberg hat der Architekt Bruno Taut, ebenfalls vor dem Ersten Weltkrieg, eine Siedlung entworfen, die nicht nur unter Denkmalschutz steht, sondern zudem mit fünf weiteren Berliner Siedlungen von der Unesco 2008 zum Welterbe gekürt wurde. Sein Entwurf sah eine den Landschaftsformationen angepasste weiträumige Gartenstadt für 7500 Bewohner vor, für die 1500 Wohnungen erbaut werden sollten. Wegen des Krieges und der folgenden Weltwirtschaftskrise wurden jedoch nur 128 Wohnungen in zwei Bauabschnitten verwirklicht. Die Häuser des ersten Bauabschnitts gruppierte Taut um den rechteckig angelegten "Akazienhof", ein kleiner Platz mit Bäumen. Im zweiten Abschnitt staffelte der Architekt unterschiedlich proportionierte Haustypen in Reihen und Gruppen und ordnete sie versetzt zueinander an.

Die Falkenberger Häuser zeichnen sich durch eine schlichte Architektur aus. Um Kosten zu sparen, typisierte Taut die Hausformen und Grundrisse in Form von zwei- bis dreigeschossigen Mehrfamilien- und zweigeschossigen Einfamilienreihenhäusern. Deren Dachgeschosse können dank der Anhebung durch einen Kniestock vollständig als Wohnflächen genutzt werden - die Außenwände der Gebäude wurden auch im Dachgeschoss noch ein Stück weit senkrecht nach oben verlängert, um mehr begehbare Fläche an den Seiten der Dachschrägen zu schaffen. In den Häusern befinden sich zwar kleine, aber mit Küche und Bad ausgestattete Wohnungen. Gärten gehören ebenso dazu.

An den Gebäuden verzichtete Taut - auch aus Kostengründen - auf jegliche Ornamentik, wie sie seinerzeit üblich war. Als gestalterisches Mittel nutzte der Architekt dafür intensive, leuchtende Farbanstriche und -muster. Dies brachte dem Quartier den Spitznamen "Tuschkastensiedlung" ein. Mit Blick auf bezahlbaren Wohnraum wurde in Falkenberg auf ein damals noch junges Eigentümermodell gesetzt: Die Siedlung gehört der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG.

Am 14. Oktober 2016 wurde der Grundstein für die Erweiterung der Siedlung gelegt. Um hierbei die architektonische Verträglichkeit der Welterbesiedlung allumfassend zu bewerten, waren in der Wettbewerbsjury neben dem Vorstand der 1892 auch Architekten und Landschaftsarchitekten, die Leiterin der Stabstelle Denkmalschutz und Unesco Welterbe der Berliner Senatsverwaltung und die Amtsleiterin für Stadtentwicklung des Bezirksamtes tätig. Als Sachverständige im Wettbewerbsverfahren waren weitere Architekten, der Sprecher der ICOMOS-Monitoring-Gruppe (eine Berater-Organisation der Unesco) und weitere Vertreter der Stabsstelle Denkmalschutz des Senats und Vertreter des Bezirksamtes beteiligt. Sieben Architekturbüros nahmen an dem anonymisierten Wettbewerb teil.

Im Mai 2015 schließlich kürten die Preisrichter das Büro Anne Lampen Architekten BDA gemeinsam mit Dagmar Gast Landschaftsarchitekten zum Sieger. Ihr Entwurf wurde als "souverän und konsequent entwickelter Beitrag" bewertet, der durch "große Sensibilität im historischen Kontext gekennzeichnet" ist.

Die Neubauten befinden sich in der Pufferzone der Welterbesiedlung, sie sind also kein Teil davon. Daher bestand der gestalterische Ansatz der Architekten weder in der Übernahme des Tautschen Konzepts noch in der Negation der von Taut verwendeten Gestaltungselemente. Der Neubau, so betonte damals die Jury, "formuliert einen gelungenen Auftakt in das Areal und erhält einen angemessen akzentuierten Sonderbauteil für den Welterberaum. Die zurückgesetzte Hausreihe lässt zugleich den Blick auf die Reihenhäuser des Welterbes zu."

Das Konzept Gartenstadt zielt aber nicht nur auf günstigen Wohnraum ab, sondern sollte von Beginn an auch eine Lebensgemeinschaft für alle Bevölkerungsschichten sein. Verschiedenste Berufsgruppen haben dort in den vergangenen hundert Jahren gewohnt, vom Metallarbeiter bis zum Studienrat. In Spandau ist bis heute der Verein der Gartenfreunde Waldsiedlung Hakenfelde 1926 aktiv. Sein Zweck und Ziel: "Die Förderung der Gemeinschaft der Bewohner der Waldsiedlung Hakenfelde" sowie "Maßnahmen zu Pflege und Erhalt der Infrastruktur des Wohngebietes."

In Falkenberg zeigt sich die nachbarschaftliche Gemeinschaft unter anderem bei den regelmäßigen Hoffesten. Die geringe Fluktuation bei den Bewohnern stärkt den Zusammenhalt. "Meine Großeltern sind 1913 hier eingezogen, ich wurde 1945 hier geboren und auch meine Kinder und Enkel leben hier", erzählt Max Rasokat.

Die genossenschaftlichen Wohnungen und Einfamilienhäuser in Falkenberg sind so begehrt, dass die Wartezeit für Wohnraum viele Jahre betragen kann. Mitglieder tragen ihre Nachfahren deshalb oft schon bei der Geburt als Neumitglieder der Genossenschaft ein. Noch in den 50er-Jahren habe man hier die Haustüren nicht abgeschlossen, erinnert sich Rasokat. "Auch heute kennen die meisten sich hier und unterstützen sich bei Bedarf gegenseitig."