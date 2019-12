Andrea Henkel, 42, sitzt in einer Ecke im Café am Bahnhofsplatz. Sie ist aus den USA eingeflogen, wo sie mit ihrem Mann lebt, dem Ex-Biathleten Tim Burke. Und wo sie kaum einer erkennt. Auf dem Weg zum Café in Erfurt dagegen haben ihr Menschen zugewunken. Morgens beim Joggen hat auch jemand Hallo gesagt. Die Biathletin, die vor fünf Jahren ihre Karriere aufgab und nun als Personal Trainerin arbeitet und in ein Start-up investiert, ist prominent in Deutschland.