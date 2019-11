Ob in Zermatt, Kitzbühel oder St. Moritz, Häuser in den beliebten Skigebieten der Alpen werden immer teurer. Für die Einheimischen ist das ein Problem.

Das Landhaus liegt am Hang, oberhalb von Kitzbühel. Der Blick aus den Fenstern reicht weit, Bergpanorama inklusive. Sechs Schlafzimmer und fünf Bäder verteilen sich auf 703 Quadratmeter, Innenpool, Sauna und Heimkino ebenfalls. Kaufpreis: 11,7 Millionen Euro. Das sind gerade mal 16 600 Euro pro Quadratmeter. In Kitzbühel kann man das schon fast als Schnäppchen bezeichnen. In den teuren Wintersportorten der Alpen haben die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren rasant zugelegt. Käufer kommen oft auch aus dem Ausland. In vielen Orten finden Einheimische keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Einige Länder versuchen daher, die Preisentwicklung mit Gesetzen einzudämmen.