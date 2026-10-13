Meldung
Grüne verlangen Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik
Diese Meldung stammt aus dem folgenden Briefing des Dossiers Geoökonomie:
Angesichts Zehntausender Industriearbeitsplätze, die hierzulande jeden Monat wegen der immer schneller wachsenden Konkurrenz aus China verloren gehen, fordern die Grünen im Bundestag eine Zeitenwende in der Wirtschaft. In einem Entschließungsantrag aus Anlass der Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz vor dem anstehenden EU-Gipfel verlangen sie, dass die Bundesregierung die EU stärker dabei unterstützt, den Binnenmarkt gegen chinesische Wettbewerbsverzerrungen zu schützen.
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