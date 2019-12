Abermillionen Deutsche nutzen Instagram, Whatsapp und Facebook. Nun hat das Landgericht München entschieden, dass der Facebook-Konzern diese Apps in ihrer derzeitigen Form nicht mehr anbieten darf. In neun Fällen urteilte das Gericht am Donnerstag, dass Teile der Software gegen Patente verstoßen, die das kanadische Unternehmen Blackberry hält. Eine Sprecherin des Gerichts erklärte: "Durch die Urteile ist faktisch u.a. das Anbieten und Inverkehrbringen der vorgenannten Anwendungen in der BRD zur Benutzung in der BRD verboten."

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und ein Facebook-Sprecher sagte der SZ, man werde möglicherweise Berufung einlegen. Allerdings könnte der Konzern dennoch zum Handeln gezwungen sein, weil das Urteil "vorläufig vollstreckbar" ist. Hinterlegt Blackberry einen Geldbetrag bei der Justizkasse oder übergibt Facebook eine Bürgschaft als Sicherheit, muss Facebook das Verbot umsetzen. Das Geld wäre eine Sicherheit für den Fall, dass das Oberlandesgericht Facebooks Berufung stattgibt. Dann müsste Blackberry den Schaden ausgleichen, der Facebook dann schon entstanden sein könnte.

Dass der Konzern Whatsapp, Instagram, Facebook und Facebook Messenger in Deutschland abschaltet, wenn jene Sicherheit hinterlegt ist, ist aber unwahrscheinlich. Der Facebook-Sprecher erklärte: "Wir planen, unsere Produkte entsprechend anzupassen, um sie weiterhin in Deutschland anbieten zu können." Wie sich die Apps konkret verändern würden, ist noch unklar. Ob Nutzer das Verbot zu spüren bekommen, hängt jetzt also davon ab, ob Blackberry viel Geld hinterlegt.

Facebook wehre sich auch grundsätzlich gegen Blackberrys juristische Angriffe: "Wir haben die Gültigkeit der Blackberry-Patente, die der Unterlassungsklage zugrunde liegen, angefochten und warten auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts."

Das Münchner Gericht ist spezialisiert auf Patentstreits. Das Urteil betrifft vier Patente Blackberrys, die teils von einzelnen Apps des Facebook-Konzerns genutzt werden, teils von allen vier: Whatsapp, Instagram, Facebook und Facebook Messenger.

Die Smartphone-Entwicklung überrollte Blackberry

Im Verfahren stritten die Rechtsanwälte der beiden Parteien vor dem Richter über komplexe technische Details der Software; etwa darum, ob Whatsapp beim Verschicken der gesamten "Historie" eines Chats - also des Verlaufs - per Mail an Dritte eine Technik nutzt, auf die Blackberry ein Patent hält. Oder darum, welche Teile dieses Vorgangs von Whatsapps Software ausgeführt werden und welche vom Betriebssystem iOS, für das gar nicht Facebook sondern der Hersteller Apple verantwortlich ist. Zudem ging es unter anderem um Freundschaftsvorschläge in der Facebook-App, und das Umschalten von einem Chat zum anderen in Messenger-Apps.

Blackberry-Handys läuteten in den Nullerjahren die Smartphone-Ära ein. Der Blackberry Messenger funktioniert ähnlich wie heute Chat-Apps. Allerdings überrollte die Entwicklung den damaligen Blackberry Hersteller RIM. Heute prägen Apple, Samsung und andere Hersteller den Smartphone-Markt.

Auch nach diversen Unternehmensumbauten hält Blackberry viele Patente, die dem Unternehmen zufolge von anderen Unternehmen ohne Erlaubnis verwendet werden. Facebook etwa wird von Blackberry in diversen Verfahren weltweit verklagt.

Blackberry bestreitet, wenig mehr zu sein als ein "Patent Troll" - also ein Unternehmen, dass versucht, auf dubiose Weise mit Patentklagen Geld einzunehmen statt mit seriösen Geschäften. Der Vorwurf lautet, dass Blackberry sich erhofft, über die Gerichtsverfahren andere Unternehmen zu zwingen, teure Lizenzdeals mit ihm abzuschließen, um die Software wie bisher weiterverwenden zu können. Denn was Blackberry zum Beispiel von einer Abschaltung der Chat-Funktion in Instagram hätte, ist unklar.