16. Juli 2019, 18:43 Uhr Passagiere in Bus und Bahn Die Freiheit des Reisens ist in Gefahr

Die EU überlegt, auch Bus- und Zugreisende genau zu erfassen. Das würde nicht nur um längere Schlangen am Ticketautomat bedeuten, sondern den Verrat an einer der besten europäischen Ideen.

Kommentar von Jannis Brühl

Ein unsichtbares Netz legt sich über Europa. Es hat enge Maschen, in denen Informationen über Menschen hängen bleiben, die in Flugzeuge steigen: Wer wohin fliegt, wie er bezahlt, wo er sitzt, ob er einen Flug nicht angetreten hat. Die Informationen landen in Datenspeichern der Polizei, wo sie mit Algorithmen durchleuchtet werden sollen. Diese sollen vorhersagen, welcher Passagier in Zukunft zum Verbrecher wird. Jetzt sollen die Maschen noch enger werden.

Ob die Erfassung der Fluggäste etwas bringt, ist noch nicht einmal bewiesen, da diskutieren die EU-Mitglieder schon, ob nicht auch ein "Passenger Name Record" (PNR) von Reisenden in Fernbussen, Zügen und Schiffen erfasst werden soll. Die Bundesregierung sollte den Plan der Hardliner unter den Staaten ablehnen.

Buchen, ohne seinen Namen anzugeben, ohne Zugbindung, das geht in Deutschland. Neue Regeln im Namen des Anti-Terror-Kampfes würden den Ticketkauf verkomplizieren. In genau jenem Moment, in dem viele Menschen dem Flugzeug abschwören und auf Bus und Bahn umsteigen. Es geht aber um mehr als um längere Schlangen an Ticketautomaten. Die Ausweitung von PNR wäre ein Verrat an einer der besten Ideen Europas: der Reisefreiheit. Denn wie frei ist eine Reise, wenn der Staat jede Buchung registriert und analysiert?