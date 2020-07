Von Xaver Bitz

Das soziale Netzwerk Twitter geht aktiv gegen Verschwörungstheoretiker der sogenannten "QAnon"-Bewegung vor. Das kündigte die Firma in einer Serie von Tweets in der Nacht zum Mittwoch an. So sollen Accounts, die Theorien der Szene verbreiten, gesperrt und Tweets, die irreführende Inhalte verbreiten, gelöscht werden. Dies ist ein weiterer Schritt in dem Vorhaben Twitters, gegen Verhalten vorzugehen, "das das Potential hat, offline (also in der realen Welt, Anmerkung der Redaktion) für Schaden zu sorgen".

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Um den Plan umzusetzen, will das soziale Netzwerk Accounts löschen, die QAnon-Inhalte verbreiten, die gegen die Multi-Account-Vorgaben Twitters verstoßen oder die gezielt Botschaften streuen, um einzelnen Opfern zu schaden. Ferner sollen QAnon-Theorien nicht weiter in Twitter-Empfehlungen oder -Trends vorkommen, auch die Sichtbarkeit in der Twitter-Suche und Unterhaltungen soll eingeschränkt werden und externe Homepages mit QAnon-Inhalten sollen blockiert werden.

Die QAnon-Bewegung entstammt ursprünglich dem Imageboard 4chan, auf dem im Oktober 2017 ein User namens "Q" unbewiesene Theorien über die damalige Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten, Hillary Clinton, verbreitete. In tausenden von Nachrichten mit immer verschrobener werdenden Inhalten baute sich ein regelrechter Kult um den Nutzer auf, das "Anon" ist eine Abkürzung von "anonym". Mitglieder der Bewegung tauchten damals auch bei Wahlkampfveranstaltungen des später gewählten US-Präsidenten Donald Trump auf - und tun dies bis heute. Der übernahm und übernimmt immer wieder Teile der Theorien, so beharrte er lange Zeit darauf, dass sein Vorgänger Barack Obama kein US-Bürger sein, weil angeblich eine Geburtsurkunde von ihm fehlt.

Seit einigen Monaten gehen Twitter und mit Verzögerung auch das größere Netzwerk Facebook gegen Rassismus, Faschismus und Hassbotschaften auf ihren Plattformen vor. Dass Twitter dabei auch keine Angst vor mächtigen Politikern hat, zeigte sich, als Ende Mai Tweets von Trump als Falschaussagen und faschistoid gekennzeichnet wurden. Später löschten beide Netzwerke Werbeanzeigen, weil diese "Hass verbreiteten".

Die neuen Maßnahmen gegen Verschwörungstheorien sollen im Laufe dieser Woche ausgerollt werden. Twitter will die Aktivitäten auf seiner Plattform weiter "genau untersuchen und die Regeln und das Vorgehen dagegen" anpassen.