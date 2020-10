Von Jannis Brühl

Es sind 26 englische Wörter, und ihnen wird die Kraft einer magischen Beschwörungsformel zugeschrieben. Einem Zauberspruch gleich sollen sie die weltverändernde Kraft des Internets, wie wir es heute kennen, entfesselt haben. Der Satz aus der "Section 230" des US-amerikanischen "Gesetzes für Anstand in der Kommunikation" von 1996 lautet: "Kein Provider oder Nutzer eines interaktiven Computerdienstes soll als Verleger oder Vortragender einer Information behandelt werden, die ein anderer Inhalteanbieter zur Verfügung stellt." (Auf Deutsch sind es nicht ganz 26 Wörter)

Die umständlich formulierte Passage des Gesetzes, das eigentlich Pornografie im Netz eindämmen sollte, bedeutet im Klartext: Plattformen wie Facebook oder Youtube müssen keine Verantwortung für das übernehmen, was ihre Nutzer veröffentlichen. Das unterscheidet die Tech-Unternehmen etwa von Medien-Webseiten, deren Redakteure eigene Beiträge - in eigener Verantwortung - erstellen. Ohne diesen Freibrief, argumentieren die Verfechter von Sektion 230, hätten sich nie Internet-Plattformen entwickelt, die nur als Durchlauferhitzer für Texte, Bilder und Videos ihrer Nutzer dienen. Sie hätten zu viel Angst vor Ärger gehabt. Ohne Sektion 230 also kein Facebook, Google oder Twitter.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg fasste die Bedeutung am Mittwoch vor dem US-Kongress so zusammen: Ohne Section 230 würden Plattformen wie seine wohl mehr Inhalt zensieren, um juristischen Ärger zu vermeiden, und in Technologien investieren, mit denen Menschen sich ausdrücken könnten. Der Handelsausschuss des US-Senats hatte die Konzernchefs Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Alphabet/Google) und Jack Dorsey (Twitter) per Videoschalte einbestellt. Leitfrage der Anhörung war, ob Sektion 230 "schlechtes Verhalten" der Tech-Konzerne fördert.

Republikaner werfen Plattformen vor, sie würden ihre Beiträge zensieren

In Zeiten der politischen Polarisierung in den USA und des zunehmenden Unmuts über Verleumdung, Propaganda, aber auch das Löschen von Beiträgen in sozialen Medien, ist Sektion 230 zum Politikum geworden. Demokraten wie Republikaner attackieren die Regel mit unterschiedlichen Argumenten. Während die Demokraten die Plattformen noch stärker für die Verbreitung von Hass gegen Minderheiten und trumpesken Lügen in die Pflicht nehmen wollen, werfen Republikaner ihnen vor, rechte Beiträge zu zensieren.

Pichai verwahrte sich gegen Änderungen an dem Gesetz: "Wir können nur wegen Gesetzen wie Sektion 230 Zugang zu Informationen in dieser Breite ermöglichen." Den Vorwurf politischer Einseitigkeit wies er zurück.

Mehrere Anträge, das Gesetz zu ändern, sind im Kongress eingebracht worden. Republikaner versuchen, eine Verpflichtung zur "Neutralität" der Plattformen einzuführen. Sollte Sektion 230 ganz gekippt werden, wäre der rechtliche Umgang mit Inhalten aber wieder auf dem Stand von 1996 - und damals herrschte vor allem Unsicherheit, Gerichte entschieden ohne nachvollziehbare Linie über Problemfälle.

Twitter-Chef Dorsey verbat sich eine Einmischung und verwies darauf, dass die Unternehmen bereits Verantwortung übernähmen: "Ich glaube nicht, dass irgendwer in diesem Raum weniger Meinungsfreiheit oder mehr Missbrauch und Belästigung im Netz will." Tatsächlich haben die Plattformen auf Druck aus der Politik hin aufgerüstet. Anfangs filterten die Plattformen nur Darstellungen von Kindesmissbrauch und urheberrechtlich geschütztes Material, später kam Propaganda von Terrororganisationen hinzu. Debatten über Desinformation nach der US-Wahl 2016 und um rassistische "Hassrede" - die notorisch schwierig zu definieren ist - und Beleidigungen führten zu noch mehr Investitionen in künstliche Intelligenz. Sperren sie Beiträge oder politische Scharfmacher, berufen sich die Unternehmen auf ihre Hausregeln, die sie auf Druck von Politik und Nutzern immer weiter verschärft haben.

Große Lust auf noch mehr Eingriffe in Inhalte haben die Chefs sicherlich nicht. Denn die hohen Werbeumsätze der Unternehmen basieren ja gerade darauf, dass sie sich zurücklehnen, während Milliarden Nutzer Beiträge veröffentlichen und weiterverbreiten. So können sie "skalieren" - also rapide wachsen - ohne proportional zur Zahl der Nutzer immer neue Kontrolleure einstellen zu müssen. Dass Zuckerberg auf Druck der Politik hin mittlerweile Zehntausende Menschen beschäftigen muss, die Inhalte prüfen (die ihnen künstliche Intelligenz vorsortiert), dürfte ihm äußerst ungelegen kommen. Dennoch deutete Zuckerberg als einziger der drei Unternehmenschefs an, er könne eine Reform von Section 230 akzeptieren.

Kein Präsident hat sich die sozialen Medien bisher so zunutze gemacht wie Donald Trump

Vor allem Konservative implizieren, dass die sozialen Medien ihre Macht nutzen würden, um die rechte Infosphäre der US-Politik zum Schweigen zu bringen. Der Erfolg Trumps, der seine Reichweite in sozialen Netzwerken nutzt, um Lügen zu verbreiten und sich von negativer Berichterstattung in seriösen Medien nicht beeindrucken lässt, widerspricht allerdings der konservativen Erzählung, man werde von den Plattformen gezielt zensiert.

Der Republikanische Senator Cruz ist, neben Präsident Donald Trump, wohl der lauteste Vertreter der These von der Zensur konservativer Stimmen. Seine Kampagne gegen die Tech-Plattformen verschärfte er kurz vor der Anhörung noch einmal. Die Plattformen und ihre "Milliardäre" würden die Wahlen beeinflussen, "wie es noch nie in der Geschichte unseres Landes geschehen ist". Was konkret er damit meinte, ist unklar. Trump und die Republikaner stehen selbst unter Verdacht, möglichst viele Biden-Wähler von der Stimmabgabe abhalten zu wollen und die Auszählung der Briefwahl sabotieren zu wollen, in der Biden gute Chancen gegeben werden.

Zwar stimmt es, dass Mitarbeiter und Chefs der Tech-Konzerne aus Kalifornien eher linksliberal sind (eine politische Orientierung, zu der offensichtlich die Überzeugung gehört, man müsse kaum Steuern zahlen). Dass die Netzwerke rechte Konten sperrten oder in ihrer Reichweite beschränkt haben, mag auch an der einfachen Tatsache liegen, dass Trump und seine Unterstützer einfach dreister lügen als ihre politischen Gegner.

Hinzu kommt, dass konservative Abgeordnete wie Cruz das Gesetz nicht verstanden haben oder zumindest so tun. Denn das Gesetz erlaubt es den Plattformen durchaus redaktionell in Inhalte einzugreifen, etwa um Beleidigungen zu löschen.