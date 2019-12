Schnüffelnde Apps und spionierende Tracker verwandeln Handys in digitale Wanzen. Doch Nutzer können sich wehren. Mit dieser Anleitung holen sie sich ihre Privatsphäre zurück.

Hunderte Millionen Menschen machen ihre Weihnachtseinkäufe auf dem Smartphone oder Tablet. Auf ihren Shoppingtouren werden sie von Dutzenden Privatdetektiven verfolgt. Die Detektive notieren jedes Geschäft, das die Menschen besuchen, belauschen jedes ihrer Gespräche mit Verkäufern, wissen genau, was sie schließlich kaufen - und auch, was sie kurz vor der Kasse wieder zurück ins Regal stellen. Die Privatdetektive geben alles an eine Horde aggressiver Marktschreier weiter, die die Kunden danach wochenlang mit Werbung für Laufschuhe, Oberbekleidung oder Kleinmöbel belästigen.