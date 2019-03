5. März 2019, 12:15 Uhr IT-Sicherheit Sogar "ji32k7au4a83" ist ein mieses Passwort

Der Dienst "Have I Been Pwned?" sammelt geleakte Zugangsdaten. "ji32k7au4a83" wurde bereits 141 Mal entdeckt.

"ji32k7au4a83" taucht fast 150 Mal in einer Datenbank für geleakte Zugangsdaten auf.

Die Erklärung hängt mit einer taiwanischen Tastatur und dem deutschen Klassiker "Mein Passwort" zusammen.

Das Beispiel zeigt: Verwenden Sie Passwortmanager und lassen Sie Ihre Kennwörter zufällig generieren.

Von Simon Hurtz

Auf den ersten Blick kommt "ji32k7au4a83" dem perfekten Passwort ziemlich nahe: zwölf Zeichen, Buchstaben und Zahlen scheinbar zufällig kombiniert, ohne dass ein Muster erkennbar ist. Na klar, 16 Zeichen wären noch besser, ein paar Großbuchstaben oder Sonderzeichen würden auch nicht schaden. Aber "ji32k7au4a83" dürfte ein guter Anfang sein, um Online-Konten zu schützen. Oder?

Leider nein: Die Chiffre taucht 141 Mal in der Datenbank des Dienstes "Have I Been Pwned?" auf. Dort sammelt IT-Sicherheitsforscher Troy Hunt Zugangsdaten, die im Netz herumschwirren oder von Kriminellen im Darknet verkauft werden. Das fiel dem Hacker und IT-Experten Robert Ou auf. Anfang März forderte er seine Twitter-Follower deshalb auf: "Erklärt mir, warum das passiert ist und wie dieses Passwort erraten werden könnte."

Dutzende Menschen antworteten ihm und dachten sich mögliche Gründe aus. Ist es eine zufällige Ziffernkombination, die ein bestimmter Generator oder Passwortmanager bevorzugt ausspuckt? Nutzt eine weit verbreitete Anleitung für sichere Kennwörter "ji32k7au4a83" als Beispiel, das Nutzer einfach kopieren? Liegen die Zeichen auf ausländischen Tastaturen nahe beieinander, vergleichbar mit "qwertz" oder "asdf"? Oder hat ein besonders naiver Mensch dasselbe Passwort Hunderte Male für unterschiedliche Dienste wiederverwendet?

Die richtige Lösung lässt sich kaum erraten, denn sie setzt Taiwanisch-Kenntnisse voraus: Wer auf der Zhuyin-Tastatur "我的密码" eingibt, erhält "ji32k7au4a83" als Ergebnis. Zhuyin Fuhao ist eine phonetische Transkription für chinesische Schriftzeichen. Sie findet sie sich als Aussprachehilfe in taiwanischen Kinderbüchern, manche Filme werden damit untertitelt, und Menschen in Taiwan nutzen sie als Codierung für Nachrichten. Der Ausgangsbegriff "我的密码" entspricht einem Klassiker, der regelmäßig in den Grusellisten der häufigsten (und damit unsichersten) Kennwörter auftaucht: "Mein Passwort".

Daraus lassen sich einige Dinge lernen:

Verwenden Sie "ji32k7au4a83" nicht als Passwort. Sobald eine Chiffre in einer Leak-Datenbank auftaucht, nutzen Kriminelle sie für Angriffe. Mit sogenannten Brute-Force-Attacken probieren sie in kurzer Zeit möglichst viele Kombinationen aus. Die Software versucht, Passwörter zu erraten, und greift dabei auch auf bereits geleakte Login-Daten zurück. Damit haben die Angreifer oft Erfolg, weil Menschen dazu neigen, Kennwörter mehrfach zu verwenden.

Selbst Passwörter, die auf dem Papier den meisten IT-Regeln entsprechen, können unsicher sein. Ein weiteres Beispiel: Im Forum von Hacker News weist ein Nutzer darauf hin, dass sich "fckgw rhqq2" mehr als 4000 Mal in der Datenbank von "Have I Been Pwned?" findet. Die Erklärung: Es sind die ersten zehn Zeichen eines Lizenzschlüssels, mit dem Windows XP illegal aktiviert werden konnte. Der Code hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Daran erinnern sich offenbar viele Menschen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Lassen Sie sich Ihre Passwörter am besten von einem Zufallsgenerator erzeugen. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie eine einzigartige Kombination verwenden, die niemand anderes einsetzt.

Robert Ou nutzte die unverhoffte Aufmerksamkeit, die ihm sein Tweet bescherte, um eine Botschaft loszuwerden. "Oh wow, ist das explodiert", schrieb er auf Twitter. Da er kein persönliches Projekt habe, das er bewerben könne, wolle er auf etwas anderes hinweisen: "Trans-Rechte sind Menschenrechte. Trans-Frauen sind Frauen. Trans-Männer sind Männer."

