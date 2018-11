21. November 2018, 10:21 Uhr Schalke 04 League of Legends statt Champions League

Viel Spektakel, viel königsblau: Das Schalker "League of Legends"-Team betritt im September die Arena in Madrid, in der das europäische Finale ausgetragen wird. Hätte es gewonnen, hätte es zur Weltmeisterschaft nach Südkorea reisen dürfen.

Der FC Schalke 04 kauft sich für acht Millionen Euro einen Startplatz in einer europäischen Computerspiel-Liga. Der Fußballklub sieht seine Zukunft auch im E-Sport.

Von Caspar von Au , Berlin

Sportlich läuft es gerade denkbar schlecht beim Fußballverein Schalke 04. Nur Rang 14 in der Bundesliga, vor der Länderspielpause kassierten die "Königsblauen" ein 0:3 gegen Eintracht Frankfurt. Es hapert vor allem in der Offensive: Nur acht Tore aus elf Spielen. Dass sich das schnell ändert, scheint aktuell unwahrscheinlich: Ausgerechnet zwei Stürmer (Embolo, Uth) fallen verletzungsbedingt wochenlang aus.

In diese Schwächephase hinein gibt der Klub jetzt bekannt: Für acht Millionen Euro wird der FC Schalke 04 eines von zehn Teams in der neuen europäischen Liga für das Computerspiel "League of Legends" (LoL). Es geht wohlgemerkt nicht um eine Fußballsimulation wie "Fifa" oder "Pro Evolution Soccer" (PES): In LoL kämpfen die Spieler mit Magierinnen, Ungeheuern und Ninjas gegeneinander. Spielziel ist, als Team von fünf Spielern ein anderes Team zu besiegen und deren Festung zu zerstören. Schalke ist der erste Bundesligaklub, ja der erste europäische Fußballklub, der in diesem Ausmaß in einen Nicht-Fußball-E-Sport investiert. In der neuen Liga wirkt der Club zunächst wie ein Fremdkörper, für die anderen neun Teilnehmer ist E-Sport das Kerngeschäft.

Wäre es in der aktuellen Situation für den Club nicht sinnvoller, das Geld in einen weiteren Stürmer zu investieren? "Nein", sagt Alexander Jobst, Marketing-Vorstand bei Schalke. Man habe die Entscheidung bewusst und unabhängig vom Fußball getroffen. "Der E-Sport muss auf eigenen, profitablen Füßen stehen." Das sei bei dem 2016 gegründeten LoL-Team bereits jetzt der Fall, betont Jobst. Wirtschaftlich haben Profifußball und E-Sport auf Schalke nichts miteinander zu tun: die E-Sport-Abteilung ist als GmbH, der Fußball in einem eingetragenen Verein organisiert.

Eigentlich vermarktet sich Schalke als Traditionsverein

Im Mai vor zwei Jahren übernahm der Klub das LoL-Team "Elements", die meisten Spieler und deren Startplatz in der europäischen "League of Legends Championship Series" (LCS). Zu Schalkes E-Sport-Abteilung gehören auch sieben Fußball-Simulations-Profis, das Wichtigste ist aber das LoL-Team. Die E-Sport-Szene beäugte die neue Konkurrenz zunächst sehr misstrauisch. Meinen die das ernst oder geht es nur um Marketing? Sie meinen es ernst. Die Königsblauen sind mittlerweile zur festen Größe im europäischen E-Sport geworden. Dieses Jahr wäre das LoL-Team im Sommer beinahe Meister geworden und scheiterte nur knapp an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Südkorea.

Doch 2019 steht für die Liga ein großer Umbruch bevor. League of Legends-Entwickler Riot Games stellt das System komplett um: auf ein Franchisemodell nach dem Vorbild der US-amerikanischen Sportligen NFL oder NBA. Die Teams sind künftig Teilhaber der Liga, sie können weder ab- noch aufsteigen, dürfen mitreden, wohin sich die Liga entwickelt - und sie werden an den Gewinnen beteiligt: "Wir hoffen, dass sich durch die Zusammenarbeit mit bestimmten Teams längerfristige Bindungen zwischen Teams und Fans entwickeln", erklärt Liga-Chef Marc Schnell von Riot Games den Schritt. Bisher änderte sich jedes halbe Jahr die Zusammensetzung der Liga und der Teams. Zunächst müssen sich alle an einen neuen Namen gewöhnen, aus LCS wird LEC: League of Legends European Championship.

Auf Schalke will man diesen Schritt mitgehen. Bemerkenswert, denn eigentlich vermarktet sich der FC Schalke 04 in vielen anderen Bereichen als Traditionsverein: "Wir leben dich", lautet das Motto des Ruhrpottklubs. Aber Marketing-Chef Jobst sagt: "Mit Tradition alleine kann man wirtschaftlich nicht erfolgreich sein." Bei der Neuausrichtung auf eine digitale Zielgruppe ist wenig Bolzplatzromantik zu spüren: Man habe sich vor zwei Jahren bewusst für League of Legends entschieden, weil es eins der populärsten Spiele weltweit ist, dessen Fan-Gemeinde dazu noch stetig wächst.