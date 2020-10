Von Jannis Brühl und Nils Wischmeyer

Der erste Schock für viele Kunden von Scalable Capital kam am Montag um kurz nach 21 Uhr: "Benachrichtigung über Datenschutzvorfall" hieß es knapp in einer E-Mail des Vermögensverwalters. Für mehr Informationen müsse man sich in seinem Konto einloggen. Der zweite Schock folgte direkt danach: Die Anmeldung auf der Webseite oder App klappte nicht. Das System war überlastet, weil zu viele Kunden nachsehen wollten, was mit ihrem Geld los war.

Mittlerweile ist klar, dass kein Geld abgeflossen ist. Doch das Unternehmen aus München musste einen Vertrauensbruch eingestehen: Es sei "unrechtmäßig auf einen Teilbestand von Dokumenten zugegriffen" worden, heißt es in der Kundeninformation. Jemand habe sich Zugriff auf Kontaktdaten, Ausweisdaten, Steuernummern, Wertpapierabrechnungen und Kontonummern verschafft. Kunden müssen bei Scalable Capital ein Referenzkonto bei einer anderen Bank hinterlegen. Die Passwörter der Kunden habe der Angreifer aber nicht lesen können, erklärte Scalable Capital. Mittlerweile seien auch die betroffenen Daten vor unbefugten Zugriffen gesichert worden.

Eine solche Menge von Finanzdaten von Bürgern ist eine Fundgrube für Betrüger, die mit ihnen auf anderen Webseiten die Identität der Opfer annehmen wollen, um sich auf ihre Kosten zu bereichern oder anderweitig Schaden anzurichten. Das Unternehmen warnt: "Generell könnte mit Hilfe der Daten versucht werden, Sie zu bestimmten Verhaltensweisen zu bewegen, insbesondere zur Preisgabe von weiteren vertraulichen Informationen oder Zahlungen zu veranlassen."

Hacker, die sich aus der Ferne ihr Opfer suchten, sind Scalable Capital zufolge aber nicht schuld an der Sache. Niemand habe sich über eine "unmittelbar von außen ausnutzbare technische Sicherheitslücke" eingeschleust. Der Angriff sei aus dem Inneren der Firma gekommen. Der oder die Täter seien "unter Zuhilfenahme von unternehmensinternem Wissen, das nur über entsprechend gesicherte Zugänge verfügbar ist", an die Daten gekommen. Insider-Angriff nennen IT-Experten das.

Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, erklärte das Unternehmen. Ob ein Mitarbeiter konkret verdächtigt werde oder ob es sich um mehrere Personen handele, wollte eine Sprecherin nicht sagen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Finanzaufsicht Bafin, die Datenschutzbehörde Bayerns, Bundesbank und Staatsanwaltschaft informiert.

Scalable Capital ist mit mehr als zwei Milliarden Euro betreutem Kundengeld und mehr als 100 000 Kunden Marktführer unter den Robo-Advisors, die automatisiert Gelder von Anlegern investieren. Die Finanz-Start-ups nutzen dazu in der Regel Algorithmen, die Aktien und Anleihen möglichst profitträchtig kaufen und verkaufen sollen. Meist legen sie Gelder über Indexfonds überwiegend in Aktien oder Anleihen an - je nachdem, wie viel Risiko Kunden eingehen wollen.

Unter anderem hat sich der Finanzkonzern Blackrock bei Scalable Capital eingekauft. Blackrock, Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures haben erst im Juli erneut 50 Millionen Euro investiert. Und das, obwohl einige Kunden Scalable Capital vorwarfen, Aktien nach dem Corona-Crash im Frühjahr zu spät abgestoßen und zu spät wieder gekauft zu haben.

Wer sich über seinen individuellen Fall informieren möchte, soll sich dem Unternehmen zufolge an die Adresse service@scalable.capital wenden.