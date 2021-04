Von Philipp Bovermann

Am 1. Dezember 2020 trennte sich ein Computer, der mehr als 280 Milliarden US-Dollar wert sein soll, in zwei Teile und rechnete trotzdem weiter, aber außerhalb der Szene von Krypto-Enthusiasten nahm davon kaum jemand Notiz. Was passiert war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Für einen Teil der Szene war es ein wichtiger Schritt, um das Problem des immensen Energieverbrauchs von Kryptowährungen zu lösen; für einen anderen hingegen der Anfang vom Ende ihrer Vision vom anarchistischen Internetgeld. Die Kryptowelt befindet sich in einer Phase des Übergangs. Aber um zu verstehen, wo das alles hinführt, muss man ganz am Anfang beginnen.