Wegen der Sorge, die verstärkte Nutzung von Video-Streamingdiensten könnte in der Coronavirus-Krise das Internet verstopfen, hat sich die EU-Kommission an Netflix gewandt. EU-Kommissar Thierry Breton sprach mit Netflix-Chef Reed Hastings über Wege, die Belastung zu senken, wie er am Mittwoch mitteilte. Der Financial Times zufolge erhielt auch Youtube eine entsprechende Bitte.

Dabei sei es unter anderem um die Idee gegangen, die Bildqualität bei starker Auslastung automatisch von HD- auf Standard-Auflösung herunterzuschrauben. Bei einer höheren Bildauflösung gibt es ein schärferes Bild, weil mehr Pixel dargestellt werden. Dafür werden aber auch mehr Daten übertragen. Für die höhere Auflösung zahlen die Kunden auch mehr Geld, das Abo ist teurer.

Netflix empfiehlt für HD (High Definition) eine Internet-Geschwindigkeit von fünf Megabit pro Sekunde, während es bei Standard-Auflösung drei Megabit pro Sekunde sind. Einen richtig großen Sprung gibt es dann aber bei dem noch besseren Utra-HD-Format: Hier empfiehlt Netflix 25 Megabit pro Sekunde. Die Ultra-HD-Qualität gibt es dabei nur in den teureren Tarifmodellen von Netflix.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Die Kommission rief die Streaming-Plattformen dazu auf, mit Internet-Anbietern zusammenzuarbeiten und ihren Datendurchsatz anzupassen, um das Arbeiten von zu Hause aus nicht zu bremsen. In den vergangenen Tagen hatten die deutschen Internet-Anbieter Telekom und Vodafone erklärt, sie hätten keinerlei Probleme mit der Durchleitung, auch wenn das Datenvolumen deutlich gestiegen sei. Auch die Bundesnetzagentur sieht die deutschen Anbieter gut gerüstet. In Spanien und Italien, wo Ausgangssperren herrschen, melden die Anbieter ebenfalls deutlich mehr Datenverkehr in den Netzen.

Die Schweizer Regierung rief die Menschen sogar dazu auf, weniger Videos zu streamen. Andernfalls könne man solche Dienste blockieren. Es gebe punktuelle Überlastungen, hieß es bei den größten Schweizer Anbietern Swisscom und Sunrise.

"Der Bundesrat (das Regierungskabinett, Anm. d. Red.) fordert dazu auf, die Dienste zurückhaltend zu nutzen, wozu insbesondere datenintensive Dienste wie die Übertragung von Video-Dateien gehören", teilte das Schweizer Kommunikationsministerium mit. "So bleiben genügend Ressourcen für die wichtigen Dienste frei." Sollten gravierende Engpässe entstehen, habe man die Möglichkeit, nicht versorgungsrelevante Dienste einzuschränken oder zu blockieren." Die relevanten Dienste sind nach Angaben einer Sprecherin etwa Sprachtelefondienst und der Zugang zu den Notrufdiensten.

Der Betreiber des weltgrößte Internet-Knoten DE-CIX in Frankfurt hatte zuvor mitgeteilt, der durchschnittliche Datenverkehr habe zuletzt um zehn Prozent zugelegt. Der Datenverkehr durch Videokonferenzen sei binnen sieben Tagen um 50 Prozent gestiegen. Auf der DE-CIX-Webseite heißt es, man sei für den Anstieg gerüstet: "Selbst wenn alle Unternehmen in Europa alle ihre Mitarbeiter nur noch in Fernarbeit beschäftigen würden und die Fußball-EM parallel übertragen würden, hätten wir immer noch ausreichend Bandbreite für nahtlose Verbindungen."