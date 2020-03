Für die Geheimnisse hunderter Millionen Menschen war der 5. April 2016 ein historischer Tag. Whatsapp spielte ein ganz besonderes Software-Update auf die Handys seiner Nutzer aus. Seither sind alle Whatsapp-Nachrichten so gut verschlüsselt, dass weder die NSA noch Hacker sie knacken können. Verantwortlich dafür ist ein in der Hacker-Szene gefeierter, der breiten Öffentlichkeit kaum bekannter Programmierer aus Kalifornien, der sich selbst Moxie Marlinspike nennt. Er ist der wichtigste Entwickler hinter dem Signal-Protokoll, dessen Programmcode an jenem Tag Teil von Whatsapp wurde. Marlinspikes Entwicklung sichert Nachrichten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Nachrichten, Fotos und Videoanrufe werden in unlesbaren Datensalat verwandelt. Nur Sender und Empfänger der Botschaft haben auf ihren Geräten den Schlüssel, um die Zeichenfolgen wieder zu entziffern. Wer diese abfängt, kann sie nicht entschlüsseln. Nicht einmal Whatsapp weiß, was seine Nutzer da verschicken.

Leipzig, Ende Dezember. Auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) ist Marlinspike gefragter Gesprächspartner der versammelten Hacker. Mit seinen nach hinten gebundenen Dreadlocks sieht Marlinspike nicht so aus, wie man sich ein gefeiertes Programmier-Genie vorstellen würde. Seinen bürgerlichen Namen benutzt er schon lange nicht mehr, auch über private Details spricht er kaum. In der alternativ geprägten Kultur des CCC fühlt er sich sichtlich wohl. Nach seinem Vortrag auf der Bühne wird er von Dutzenden Programmierern und Tech-Experten bestürmt. Geduldig beantwortet er Fragen. Nein, Whatsapp habe nichts für den Signal-Code bezahlt, der sei ja quelloffen: kein Geschäftsgeheimnis, sondern Eigentum der Menschheit. Ob eine Promotion die Chancen erhöhe, eine Stelle bei Signal zu ergattern? Nein, er achte auf Praxiserfahrung, Kandidaten mit Promotion im Lebenslauf wanderten ganz unten in den Stapel.

Marlinspike arbeitete zwar für einen Haufen Geld für Twitters Sicherheitsteam, und half, Verschlüsselungsfunktionen in Apps von Facebook und Google einzuführen. Aber er ist mehr als ein Kryptograf zum Mieten, nämlich auch Erfinder der Signal-App. Das Chat-Programm bietet nicht nur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern ist datensparsamer aufgebaut als Whatsapp. Verkehrsdaten - wer mit wem spricht oder GPS-Koordinaten des Handys - bleiben bei Signal selbst vor dem Unternehmen geheim. Heute hat er zwar mit Größen der Tech-Branche zu tun, doch geprägt haben ihn andere Milieus. Er reiste jahrelang mit Freunden durch die USA, wobei er auf Güterzüge aufsprang und in leeren Häusern übernachtete. Dabei wurde er auch schon von der Polizei verfolgt. Das Technik-Magazin Wired bezeichnete Marlinspike als Kryptoanarchisten.

"Das Zeitalter, in dem das Internet ein utopischer Ort war, ist vorbei."

Und der sieht die Welt düster. "Das Zeitalter, in dem das Internet ein utopischer Ort war, ist vorbei", sagt Marlinspike der SZ. "Nie gab es so viel Überwachung wie heute und so wenig Datenschutz und Privatsphäre". Aber er hat eine Vision, und sie geht über die zwei Milliarden Whatsapp-Nutzer hinaus. Lange war Signal besonders bei Hackern und Aktivisten beliebt, die immer auf der Hut vor spitzelnden Regierungen sind. Mittlerweile empfiehlt aber nicht nur die EU-Kommisison ihren Beamten, auf Signal als bevorzugte Chat-App umzusteigen . Signal versucht, sich selbst einen Massenmarkt zu erschließen. Grundlage der Expansion ist eine Investition von 50 Millionen Dollar durch den ehemaligen Whatsapp-Chef Brian Acton, der heute für Signal arbeitet. Zehn Millionenmal wurde die App auf Android-Telefone heruntergeladen, weitere 40 Prozent ihrer Nutzer soll sie auf dem iPhone haben. "Diese App ist nicht nur für paranoide Sicherheitsexperten, sondern für die Massen", sagte Acton der Wired.

Für einige Polizisten und Ermittler ist Marlinspikes Getüftel ein Albtraum. Für sie haben Programmierer wie er eine dunkle, versteckte Kommunikationsmöglichkeit errichtet, in der sich Terroristen und Verbrecher sicher fühlen. Bei verschlüsselten Chats haben sie keine Chance, mitzulesen. Bundesinnenminister Horst Seehofer will Behörden Software-Werkzeuge an die Hand geben, um Verschlüsselung zu knacken. Marlinspike sagt: "Ich finde, dass Polizeiarbeit schwierig sein sollte." Polizisten und Staatsanwälte müssten keine Signal-geschützten Chats entschlüsseln, um herauszufinden, was ein Verdächtiger von sich gibt. Tatsächlich tun sich für Ermittler immer wieder Schlupflöcher auf: Seit Sprachnachrichten auch unter Terror-Verdächtigen beliebt sind, helfen wieder klassische Abhörwanzen in Wohnungen oder Autos. Zu Inhalten der Chat-App Telegram, die Verschlüsselung anbietet, konnten sich das BKA schon vor Jahren mit einem Trick Zugang verschaffen. Wenn Tech-Unternehmen den Behörden allerdings eine Hintertür bauen würden, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu umgehen, wäre auf einen Schlag auch die Kommunikation unbeteiligter Nutzer abhörbar.

Lieber sicher Das Schreiben umfasst nur eine Seite und ist mit "Praktische Information" überschrieben. Am 5. Februar empfahlen Experten der EU-Kommission allen Mitarbeitern, als "sichere Variante" für den Austausch unter Kollegen die App Signal zu verwenden. In Brüssel nutzen Whatsapp nicht nur viele der 32 000 Beamten der Kommission, sondern auch fast alle Diplomaten der 27 EU-Mitglieder sowie Journalisten, die darüber oft Informationen aus dem Beamtenapparat geschickt bekommen. Nach dem Brexit, so heißt es, wurden viele Whatsapp-Gruppen gelöscht und ohne die Briten neu angelegt. Ob und wie die Kommission kontrollieren wird, ob ihre Mitarbeiter Signal nutzen, bleibt offen. Netzaktivisten kritisieren, der Whatsapp-Mutterkonzern Facebook kenne zwar nicht den Inhalt der Nachrichten, speichere aber die Verkehrsdaten der Nutzer. Der österreichische Datenschützer Max Schrems warnt auf dem Fachportal Netzpolitik.org: "Allein wer wann wie oft mit wem kommuniziert, kann extrem viele Rückschlüsse erlauben." In der Mitteilung betont die Expertengruppe der Kommission, dass die Empfehlung von Signal nur solange gelte, bis man "Skype for Business on Mobile" eingeführt habe, ein Produkt von Microsoft. Auch Skype verschlüsselt seit 2018 mit dem Signal-Protokoll, allerdings ist das nicht als Standard eingestellt. Wer nicht weiß, dass es geht, ist also angreifbar. Die Sorge, dass die EU- interne Kommunikation nicht gut genug geschützt ist, hört man in Brüssel oft. So wurden Computer der EU-Vertretung in Moskau im Februar 2017 gehackt, was erst im April 2019 bemerkt wurde. Nach Recherchen von Netzpolitik.org bestätigte der Europäische Auswärtige Dienst (EAD), dass seine Diplomaten seit September 2019 eine eigene Messenger-App für den Austausch von "sensiblen und vertraulichen Informationen" nutzen. Details zu Verschlüsselungstechnik und Datenschutz nennt der EAD jedoch nicht. Aus Sicherheitsgründen. Matthias Kolb

Auch auf dem Hacker-Kongress macht sich Marlinspike nicht nur Freunde. In seinem Vortrag plädiert er dafür, das Internet durch zentral entwickelte Programme sicherer zu machen. Nur so könne man wirklich die Massen erreichen. Ein Affront für Teile der Szene, die auf selbst entwickelte, dezentrale Tools setzt. Zentrale Strukturen klingen für sie nach Kommerz und Überwachung. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, so viel fand ich an deinem Vortrag falsch", beginnt die Frage eines Zuhörers nach dem Vortrag. Applaus brandet auf. Viele hier haben erlebt, wie ihre Do-It-Yourself-Lösungen ins Abseits gedrängt wurden, als Konzerne weite Teile des Internet übernahmen. Doch Marlinspike glaubt, dass das Internet für die breite Masse der Nutzer nur mit verständlichen, zentral angebotenen Werkzeugen wie Signal sicherer werden kann "In den 90er Jahren war es unser Plan als Community, den Leuten beizubringen, so wie wir zu sein", sagt er über die datenschutzfreundlichen Werkzeuge der Hacker. "Doch die Wirklichkeit ist: Nicht jeder will so sein wie wir und sich so intensiv mit Technik beschäftigen."

Deshalb hat er mit Signal Großes vor - und Brian Actons Millionen im Rücken, der sagte: "Ich möchte, das Signal Milliarden von Nutzern erreicht. Am liebsten in den nächsten fünf Jahren oder weniger." Ironischerweise basiert sein Reichtum darauf, dass Facebook ihm und seinem Partner Jan Koum Whatsapp für mehrere Milliarden Dollar abkaufte. Nun befeuert das Geld den Angriff der Freigeister Marlinspike und Acton auf Whatsapp. An Signal arbeiten nicht mehr nur drei idealistische, überarbeitete Programmierer, sondern 20 Personen, sagte Marlinspike der Wired. Sie haben in den vergangenen Monaten mehrere Funktionen vorgestellt, um die App in den Mainstream zu führen. Sie läuft nun auf dem iPad, Videos können bei Bedarf so verschickt werden, dass sie nach dem Ansehen spurlos verschwinden. Besonders aber die populären Sticker-Funktion könnten die bisher nüchtern aussehende App auch für wenig technikaffine Nutzer interessant machen. Sticker sind kleine Bildchen, die ähnlich wie Emojis Farbe in Chats bringen.

Von Teilen der Hacker-Community hat Marlinspike für die Einführung der Sticker viel Kritik einstecken müssen. Er solle sich lieber um eine lang ersehnte Anonymisierungsfunktion kümmern, die Signal auch ohne Angabe einer Telefonnummer nutzbar macht. Dass man noch immer eine Nummer angeben müsse, sei ein unnötiges Risiko für Menschenrechtler, ein Loch in deren Anonymität. Die bald geplante Einführung eines verschlüsselten Adressbuchs könnte ein erster Schritt auf dem Weg zu einer noch anonymeren Nutzung von Signal sein. Es soll geheime Kontaktdaten auch nach einem Wechsel von einem Telefon aufs andere schützen. Auch in Leipzig wird Marlinspike immer wieder darauf angesprochen. Doch auch wenn er bis heute tief in der Hacker-Kultur verankert sein mag, als Signal-Chef hat er die Masse der Internet-Nutzer im Blick: "Wir sollten darüber nachdenken, welche Sorgen der Techniknutzer besonders wichtig sind", sagt er. Seine Idee für die Zukunft lautet: "Jeder soll das Recht haben, die volle Kontrolle über seine Kommunikation zu haben."