Die Angreifer haben vermutlich automatisiert Hintertüren in verwundbaren Exchange Servern von Microsoft eingebaut. Tausende Server pro Stunde wurden so attackiert.

Gleich vier Lücken klafften in Microsofts E-Mail-Plattform "Exchange Server". Auch in Deutschland dürfte es Tausende Opfer geben. Was Betroffene nun beachten müssen.

Von Max Muth

Vier kürzlich bekannt gewordene Microsoft-Sicherheitslücken sind offenbar flächendeckend ausgenutzt worden. Das Tech-Magazin "Wired" berichtete am Samstag, dass in den USA Zehntausende E-Mail-Server von Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen gehackt worden seien. Am Freitag hatte auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Tausende deutsche Unternehmen aufgefordert, die Lücke schnell zu stopfen.

Für die Schwachstellen gibt es seit vergangenem Mittwoch ein Sicherheitsupdate. Bis Updates von allen betroffenen Firmen installiert sind, dauert es jedoch erfahrungsgemäß eine ganze Weile. Ein sogenanntes Patch, also die Behebung des Fehlers, kann eine kritische Lücke sogar zeitweise noch gefährlicher machen: Wenn Angreifer wissen, dass eine Lücke möglicherweise bald geschlossen wird, intensivieren sie oft ihre Anstrengungen, um möglichst viele Daten abzugreifen. Das scheint in diesem Fall passiert zu sein. Am 26. Februar begannen die Angreifer offenbar damit, automatisiert Hintertüren in verwundbaren Exchange Servern einzubauen, Tausende Server pro Stunde wurden so attackiert. Erst am 3. März kam das Update von Microsoft.

Unter den bereits bekannt gewordenen Opfern in den USA sind dem Sicherheitsunternehmen Huntress zufolge Banken, Energiedienstleister, Altenheime und ein Eiscrèmehersteller. Am Sonntag gab auch die Europäische Bankenaufsicht (EBA) bekannt, dass Unbefugte Zugriff auf E-Mails gehabt haben könnten. Auch in Deutschland dürfte es Tausende Opfer geben, glaubt Mark Sobol, der für die Sicherheitssparte der deutschen IT-Firma SVA zuständig ist. Derzeit sehe es so aus, dass 70 bis 80 Prozent seiner Kunden die Hintertür im System haben. "Ich gehe, davon aus, dass das bei allen deutschen IT-Sicherheitsfirmen ähnlich ist."

Sein Unternehmen ist derzeit von der Menge der Anfragen schlicht überwältigt. Für ordentliche forensische Analysen stehen nicht genügend Mitarbeiter zur Verfügung. Normalerweise würde ein Team losgeschickt, das genau nachprüft, welche Komponenten wie genau betroffen sind. Das ist aktuell unmöglich, einfach, weil es zu viele Opfer und zu wenige Mitarbeiter gibt. SVA empfiehlt, die von Microsoft bereitgestellten Skripte bzw. weitere Analysetools zu nutzen, um zu prüfen, ob Unternehmen kompromittiert wurden. Unternehmen, die ihre Exchange Server nicht extra abgesichert hätten, könnten aber im Prinzip davon ausgehen, betroffen zu sein, meint Sobol.

Vermutlich steckt eine Gruppe chinesischer Staatshacker hinter dem Angriff

Er rät Unternehmen in einem ersten Schritt, alle Nutzer-Passwörter zurückzusetzen. Um wirklich sicher zu sein, müssten danach jedoch weitere, deutlich aufwendigere Schritte folgen. Die Hacker konnten mithilfe der Lücke umfangreiche Datenbestände eines Unternehmen abziehen. Deshalb sollten Unternehmen vorsichtshalber auch eine entsprechende Meldung an die zuständige Datenschutzbehörde machen, um sicherzugehen, die geltenden Fristen nicht zu verpassen, sagt Sobol.

Microsoft zufolge handelt es sich bei den Angreifern aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Gruppe chinesischer Staatshacker, die Microsoft "Hafnium" nennt. Die Hacker hätten es ursprünglich vor allem auf Informationen in den USA abgesehen. Ziele seien unter anderem Hochschulen, Anwaltsfirmen und Unternehmen mit Verteidigungsaufträgen gewesen.

Betroffen sind laut Microsoft die Exchange-Server-Versionen 2013, 2016 und 2019. In Cloud-Versionen von Microsofts E-Mail-Dienst gab es die Schwachstellen nicht. Exchange wird von vielen Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen als E-Mail-Plattform genutzt.