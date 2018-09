5. September 2018, 18:53 Uhr Manipulation Tribunal für Twitter

Facebook und Twitter haben sich vor dem US-Kongress gegen Vorwürfe verteidigt, zu wenig gegen ausländische Einflussnahme auf die US-Politik zu unternehmen.

Facebook-Geschäftsführerin Sandberg verwies auf die Kooperation Facebooks mit journalistischen Faktencheckern.

Googles Chef Sundar Pichai war der Einladung nicht gefolgt. Sein Unternehmen veröffentlichte lediglich eine Stellungnahme. Das kam beim Ausschuss nicht gut an.

Von Jannis Brühl

Jack Dorsey kam mit Bartzotteln bis zum Kehlkopf, ohne Krawatte und entschuldigte sich erst einmal bei seinem Tribunal: Er sei ziemlich schüchtern. Dann drückte er auf sein Smartphone, um den Text seiner Erklärung, mit der er die Abgeordneten zum Einstieg besänftigen wollte, live auf Twitter zu verbreiten.

Das Geheimdienstkomitee des US-Senats hatte den Gründer und Chef von Twitter zu sich zitiert, um ihn zu ermahnen, Desinformation und getarnte Propaganda ausländischer Mächte stärker zu bekämpfen. Mit Dorsey war auch Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg gekommen und musste zu Beginn der Sitzung aufstehen und die Hand zum Schwur heben. Nach den Anhörungen der Top-Juristen der Tech-Konzerne 2017 und jener von Facebooks Konzernchefs Mark Zuckerberg im April stand an diesem Mittwoch die nächste Runde der Anhörungen an, mit denen der Kongress die Informationskriege auf den Plattformen aufarbeiten will.

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende, der Demokrat Mark Warner, sagte zu Beginn der Befragung: "Die Ära des Wilden Westens im Netz geht zu Ende. Was danach kommt, ist aber noch nicht klar." Die US-Geheimdienste sind sich sicher, dass Russland auch über anonyme Konten auf Facebook und anderen Netzwerken Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf 2016 genommen hat.

Sandberg wirkt weniger unterkühlt als Zuckerberg

Warner sagte auch, es sei zunehmend schwer, Akteuren aus Russland auf die Spur zu kommen. Ihre Kampagnen inspiriere andere: "Das "russische Handbuch" sei nun da draußen, unter anderem Iran orientiere sich in Kampagnen daran. Unternehmen wie Facebook und Twitter hätten zwar schon einiges dagegen unternommen. "Es gibt aber immer noch eine Menge zu tun." Er habe Zweifel, dass die Internet-Konzerne alleine die nötigen Schritte unternähmen.

Sandberg arbeitete professionell ihre "talking points" ab, ohne dabei so abgehoben und unterkühlt zu wirken wie Zuckerberg in seiner Anhörung. Sie verwies auf die vielen neuen Mitarbeiter bei Facebook, die sich um den Kampf gegen Desinformation kümmerten; und die regelmäßigen Löschaktionen gegen Netzwerke von Konten, die nicht das seien, was sie vorgeben. Zuletzt hatte Facebook viele Konten gelöscht, die Teil einer mutmaßlich iranischen Desinformations-Kampagne waren.

Sandberg verwies auch auf die Kooperation Facebooks mit journalistischen Faktencheckern: Wenn diese einen Artikel als dubios oder erfunden markieren, würde seine Sichtbarkeit im Netzwerk massiv eingeschränkt. Mehrfach erklärte sie ihre persönliche Abscheu gegen Cyber-Mobbing und brutale Propaganda gegen Minderheiten wie die Rohingya in Myanmar. Beides konnte Facebook in der Vergangenheit in vielen Fällen nicht verhindern. Mantraartig verweist Facebook seit Monaten auf diese Maßnahmen, um den Imageschaden seit den Enthüllungen über Propagandaaktionen auf der Plattform einzudämmen.