"Man weiß nie, wer am anderen Ende ist", sagt Stefanie R. Das Internet ist für die Mutter von drei minderjährigen Töchtern ein Ort, an dem fremde Erwachsene sich als Kinder ausgeben, um mit Minderjährigen zu chatten oder ihnen Fotos zu entlocken. Und ein Ort, an dem Kinder mit einem falschen Download in Abo-Fallen stolpern können. Ihre älteren Töchter sind neun und elf Jahre alt. Sie haben früh eigene Smartphones bekommen, um eigenständig mit dem Vater kommunizieren zu können, der 70 Kilometer entfernt wohnt. Seit drei Jahren nutzt Stefanie R. deshalb "Kaspersky Safe Kids", eine Kindersicherungs-App.