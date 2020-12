Interview von Philipp Bovermann

Ingo Froböse ist das, was die Illustrierten einen "Fitnesspapst" nennen: ein sehr bekannter Sportmediziner. Der 63-Jährige lehrt als Professor am Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung der Sporthochschule Köln und schreibt Bücher darüber, wie man ein gesundes Leben führt. Sport solle unbedingt Spaß machen, predigt der Rheinländer. In seinem Büro steht ein Skelett, das den bunten Mottoschal der Kölner Karnevalsvereine um den Hals trägt. Das Interview findet per Videocall statt.