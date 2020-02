Die Staatsanwaltschaft in Brooklyn hat Anklage gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei erhoben. Huawei und zwei seiner US-Tochterfirmen wird versuchter Diebstahl von Betriebsgeheimnissen seiner US-Konkurrenten vorgeworfen. Das Unternehmen stritt die Anschuldigungen in einer Mitteilung ab und nannte sie "unverdient".

Es ist nicht das einzige Verfahren, das in den USA gegen Huawei läuft. Die Staatsanwaltschaft in Brooklyn hat Huawei bereits wegen des Verdachts auf Bankbetrug angeklagt. In Seattle wurde im vergangenen Jahr eine weitere Anklage gegen den Konzern erhoben, ebenfalls wegen des versuchten Diebstahls von Betriebsgeheimnissen - in dem Fall von T-Mobile.

Immer wieder werfen die USA Huawei unlautere Machenschaften vor. Huawei stellt nach Ansicht der US-Regierung eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Die USA wollen Beweise dafür haben, dass der Technologiekonzern heimlich über eine eigentlich für Sicherheitsbehörden vorgesehene Schnittstelle auf Handynetze zugreifen kann. Trump forderte deshalb Verbündete auch in Europa auf, Huawei vom Ausbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes auszuschließen. Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Mark Esper drängten auch im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz darauf. Der Berater für Nationale Sicherheit, Robert O'Brien, versicherte ebenfalls in dieser Woche, dass Huawei sich durch seine Technik heimlich in Verbindungen einwählen könne. Die Firma bestreitet das: Sie "hat nie und wird sich nie heimlich Zugang zu Telekommunikationsnetzwerken verschaffen, noch haben wir die Fähigkeit, das zu tun".