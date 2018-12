13. Dezember 2018, 19:17 Uhr Huawei Chinas Geheim-GmbH

Die USA und Australien verbieten dem Tech-Konzern Huawei, seine Technik in ihren 5G-Netzen zu verwenden. In Deutschland wurde fast jeder zweite Sendemast von der Firma aufgestellt, deren Verbindungen zum chinesischen Staat Fragen aufwirft.



Von Christoph Giesen , Georg Mascolo und Hakan Tanriverdi

Europa liegt in Südchina. Genauer gesagt in Dongguan. Mitten in die chinesische Einöde hat der Telekomausrüster Huawei die Architektur von einem Dutzend europäischen Universitätsstädten nachbauen lassen. Heidelberg befindet sich nun zwischen Verona und Dijon im Burgund. Über eine Brücke gelangt man nach Paris. Prag und Luxemburg sind etwas ab vom Schuss, genauso wie Cambridge. 25 000 Entwickler sind vor wenigen Wochen in die Gebäude gezogen. Sie haben ihre Labore und Studios eingerichtet in deutschen Fachwerkhäusern und barocken Palästen - Baujahr ...