13. September 2018, 14:26 Uhr Heisenberg Quantum Simulations Bits, gut gekühlt

US-Tech-Konzerne wie IBM, Google und Microsoft wollen im Wettrennen um die besten Quantencomputer vorne dabei sein. Software für die neuen Super-Rechner programmiert das deutsche Start-up Heisenberg Quantum Simulations.

Von Mirjam Hauck , Karlsruhe

Ein Technologie-Start-up, über das der Gründer sagt, dass es in Deutschland keine Wettbewerber hat? Könnte überheblich wirken. Oder tatsächlich ziemlich einzigartig sein. Heisenberg Quantum Simulations aus Karlsruhe entwickelt Anwendungen für die Pharmaindustrie. Allerdings schreiben die Mitarbeiter keine herkömmlichen Programme. Sie entwickeln Quantenalgorithmen für Quantencomputer.

Quantencomputer sind nicht einfach nur schnellere Computer. Sie rechnen anders als normale Computer nicht in Bits, also in den zwei Zuständen, in 0 und 1. Ein sogenanntes Qubit kann alle Zustände annehmen und Rechenoperationen nicht nacheinander ...