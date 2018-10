Monatsrückblick GamesSöldner in Sparta, Wüterich in Westeros

In "Assassin's Creed Odyssey" kämpft der Spieler im antiken Griechenland, in "RDR2" im Wilden Westen und in "Reigns: Game of Thrones" um den eisernen Thron. Der Oktober war aus Gamer-Sicht spannend.