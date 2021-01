Überraschend Thema an der Börse: Eine Gamestop-Filiale in New York.

Von Jannis Brühl und Harald Freiberger

Die Finanzwelt wird dieser Tage Zeuge eines Experiments: Was passiert, wenn Menschen die Aufforderung, an den Börsen Kapitalist zu spielen, richtig ernst nehmen? Wenn sie versuchen, auf Augenhöhe mit den großen Hedgefonds der Wall Street zu ringen - und sogar gewinnen?

Ein solches Ringen findet derzeit um mehrere Aktien statt. Am auffälligsten sind die Vorgänge um den Einzelhändler Gamestop aus Texas, der vor allem in Tausenden Filialen weltweit Videospiele verkauft. Die lassen sich aber heutzutage bequem im Netz herunterladen. Wer braucht also noch eine Videospielkette? Das dachten sich mehrere Entscheider in großen Hedgefonds. Sie wetteten massiv darauf, dass die Gamestop-Aktie an Wert verlieren würde. Doch dann kam das Internet.

Auf der Online-Plattform Reddit treffen sich im Forum "r/wallstreetbets" Privatanleger mit Spaß an abseitigen Investments. Das Forum ist Zentrum einer Bewegung von Kleinanlegern, die sich mit der Gamestop-Aktie eindecken. Und zwar in einem Ausmaß, dass ihr Kurs daraufhin seit Jahresanfang geradezu absurd von 16 bis auf 400 Euro gestiegen ist, er liegt jetzt also 25-mal so hoch.

Wie ist so etwas möglich? Es liegt an den Mechanismen, die in Gang gesetzt werden können, wenn Hedgefonds in großem Stil darauf wetten, dass eine Aktie fällt. Im Fachjargon heißen solche Wetten "Leerverkäufe" oder "Short-Positionen" (im Gegensatz zu Long-Positionen, wenn die Aktie in der Hoffnung gekauft wird, dass ihr Kurs steigt). Der Hedgefonds leiht sich bei einem Leerverkauf die Aktien gegen eine kleine Gebühr von einem großen Investor wie einer Fondsgesellschaft, die die Aktie im Depot hat. Dann verkauft er die geliehenen Aktien an andere Investoren. Dabei wird ein Termin festgelegt, wann der Hedgefonds das Geschäft abschließen muss; zu diesem Termin muss er die Aktien an der Börse kaufen und an den Verleiher zurückgeben. Er hofft darauf, dass der Kurs bis dahin sinkt. Geht die Wette auf, ist der Unterschied zwischen Verkauf- und Kaufkurs - minus Gebühr - sein Gewinn.

Wenn sich nun aber, wie im Fall von Gamestop, massenhaft kleine Investoren zusammenschließen, die Aktie kaufen und der Kurs zu steigen beginnt, kann es zu einer panikartigen Reaktion kommen, die den Kurs immer weiter in die Höhe treibt. Denn je höher er steigt, umso größer wird der Verlust der Leerverkäufer, er kann ein Vielfaches des Einsatzes betragen, da es sich um ein Hebelgeschäft handelt. Um noch höhere Verluste zu vermeiden, müssen die Hedgefonds also die geliehenen Aktien kaufen. Gerade damit treiben sie den Kurs aber noch weiter. Im Jargon heißt so eine Kaufpanik "Short Squeeze". In Deutschland gab es das im Jahr 2008 mit der VW-Aktie, deren Kurs sich binnen eines Tages vervielfachte.

Genau das ist in den vergangenen Tagen auch mit Gamestop passiert, angestoßen von Amateur-Tradern. Mit mutmaßlich diabolischer Freude empfahl auch Tesla-Gründer Elon Musk die Gamestop-Aktie per Tweet. Der Kurs schnellte nochmals in die Höhe.

Ein Teil der Wall-Street-Elite erlitt dagegen katastrophale Verluste. Hedgefonds wie Point72 von Steven Cohen oder D1 Capital von Dan Sundheim verloren Vermögen im zweistelligen Prozentbereich - was Milliarden Dollar entspricht. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge geht ein großer Teil der Verluste auf ihre Gamestop-Short-Positionen zurück. Am härtesten erwischte es Melvin Capital. Der Hedgefonds hatte 30 Prozent verloren und musste sich mehr als zwei Milliarden Dollar in Cash besorgen, um die Verluste auszugleichen. Das Unternehmen musste sogar den eigenen Bankrott dementieren.

Im Fall Gamestop kommen drei Dinge zusammen: Die Verfügbarkeit von Trading-Apps für den Normalverbraucher. Der Scheck, den praktisch alle US-Amerikaner in der Corona-Krise von ihrer Regierung bekommen haben. Und die ungezügelte Lust der Redditoren - Autoren in Reddit-Foren - auf Anarchie (und Geld). In diesen Foren werden zwar vor allem auch vulgäre Witze gemacht: klassisches "Shitposting", wie das Internet sagt. Zugleich gelten manche Redditoren als intelligenter als die Nutzer anderer sozialer Netzwerke.

Organisierte Kleinanleger gegen milliardenschwere Großinvestoren - auf den Kapitalmärkten ein neues Phänomen. Es gab zuletzt deshalb auch bei anderen Aktien heftige Kursreaktionen, etwa bei der US-Kinokette AMC Entertainment, bei der Handelskette Bed Bad & Beyond oder beim finnischen Mobilfunkunternehmen Nokia. Oft sind es Aktien mit einem niedrigen Kurs, gegen die viele Wetten von Leerverkäufern laufen. In den sozialen Medien kursieren Listen solcher Unternehmen, gegen die es sich wegen des Short-Squeeze-Effekts möglicherweise lohnt, "long" zu gehen.

Die Finanzwelt sieht sich damit wie vor ihr die Politik und andere Branchen mit dem Dilemma der umfassenden digitalen Vernetzung konfrontiert: Was den Amateurhändlern ein Gewinn an Demokratie ist, ist aus Sicht etablierter Wall-Street-Manager die Herrschaft des Mobs. "Unnatürlich, geisteskrank und gefährlich" nannte Investor Michael Burry die Gamestop-Blase.

Der Fall zieht weitere Kreise. Aus dem Weißen Haus hieß es: "Unser Wirtschaftsteam, inklusive der Finanzministerin Janet Yellen, beobachtet die Situation." Es ist wahrscheinlich, dass sich die US-Börsenaufsicht SEC die Angelegenheit genauer ansieht. Ob daraus gesetzliche Schritte folgen, ist noch unklar. Juristisch ist es so: Ein Investor darf eine Aktie in der Hoffnung kaufen, dass der Preis steigt, weil auch andere einsteigen. Illegal ist es aber, eine Aktie mit dem Ziel zu kaufen, den Kurs nach oben zu treiben, damit andere einsteigen. Im Einzelfall ist der Sachverhalt oft schwer zu entscheiden. Und bei den neuen Fällen kommt hinzu, dass sich die Anleger gezielt zum Kauf verabreden.

Die Frage nach Regeln und Moral ist in diesem Fall besonders pikant. Hedgefonds stehen ohnehin nicht unter Verdacht, ein natürliches Habitat der Altruisten zu sein. Und gerade wer mit Leerverkäufen auf den Zusammenbruch von Firmen wettet, gilt in den Augen von Kritikern schnell als unmoralisch.

Die Börsen-Shitposter verweisen zudem darauf, dass den Schaden vor allem Hedgefonds und ihre Milliardärseigner hätten. Auf Reddit findet sich eine Mischung aus Screenshots von sechsstelligen Gewinnsummen aus Tradings-Apps und klassenkämpferischen Tönen: Manche der Anleger jubeln über den Sieg über das Establishment, andere erklären, sie hätten endlich die Arztrechnungen in ihrer Familie bezahlen können.

Wie auch immer das Ringen von Kleinen und Großen an der Börse ausgeht, eines steht fest: Privatanleger, die mit Aktien zum Beispiel langfristig für das Alter vorsorgen wollen, sollten sich daran nicht beteiligen. "Dass sich Privatanleger im Internet verabreden, um es Hedgefonds einmal zu zeigen, sieht auf den ersten Blick unter dem Aspekt der Anlegerdemokratie sympathisch aus, aber schon nicht mehr auf den zweiten: Problembehaftete Unternehmen hochzukaufen, ist hochriskant", sagt Ali Masarwah von der Fonds-Ratingagentur Morningstar. Eine Spekulation gegen Leerverkäufer könne genauso gut schiefgehen, und dann sei ein großer Teil des angelegten Geldes verloren. Privatanleger sollten sich keinesfalls zu solchen Aktionen hinreißen lassen, da sie sich damit oft auch zum Büttel von Tradern machten, die solche Wellen erst anstießen. "Den Letzten beißen dann die Hunde", sagt Masarwah.

Eines aber haben die Reddit-Jünger schon jetzt geschafft: Die Zeiten, da große Investoren für kleine Anleger nur Hohn und Spott übrig hatten, dürften endgültig vorbei sein. "Aktionäre sind dumm und frech", lautet ein berühmtes Zitat des Bankiers Carl Fürstenberg (1850 bis 1933). "Dumm, weil sie ihr Geld anderen Leuten ohne ausreichende Kontrolle anvertrauen, und frech, weil sie Dividenden fordern, also für ihre Dummheit auch noch belohnt werden wollen." Ganz so dumm sind die Aktionäre der Generation Reddit nun nicht mehr.