Apex Legends

Ist das jetzt das neue Fortnite? Diesen Vergleich muss sich derzeit jedes Computerspiel gefallen lassen, das sich an dem beliebten Battle-Royale-Genre versucht. Oder gefallen lassen möchte - denn vom Trend zu profitieren, dürfte das Ziel der Entwickler von "Apex Legends" gewesen sein, namentlich des US-Unternehmens Respawn Entertainment, das zu Electronic Arts (EA) gehört.

Auf jeden Fall hatten die Entwickler das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Denn Apex Legends war ohne Ankündigung am 4. Februar erschienen, einfach so. Mit Erfolg: Innerhalb von nur einer Woche hatten den Titel mehr als 25 Millionen Spieler heruntergeladen. Das liegt nicht nur an der Marketingstrategie von EA. Apex Legends vertraut zwar auf dasselbe Prinzip wie Fortnite oder das ebenfalls erfolgreiche PUBG, fügt aber eigene, clevere Ideen hinzu. Zu Beginn jeder Runde wählt der Spieler einen von acht Helden. Ähnlich wie im Shooter Overwatch hat jede dieser sogenannten Legenden einzigartige Fähigkeiten, die seinem Team im Kampf ums Überleben helfen sollen. Die Sanitäterin Lifeline etwa kann eine Drohne rufen, die verletzte Mitstreiter heilt. Der Roboter Pathfinder baut in Sekunden eine Seilbahn, um längere Strecken schneller zu überbrücken. Außerdem können die Spieler über sogenannte Pings leicht miteinander kommunizieren. Mit einem Klick geben sie ein Signal, wo sich gegnerische Spieler befinden oder wohin sie gehen wollen. Kurz: Apex Legends hat das Potential, das nächste Fortnite zu werden. Aber im Gegensatz zu Fortnite fehlt ihm auf den ersten Blick der Popkultur-Faktor, über den das erfolgreiche Vorbild mit seinen berühmten Freudentänzen verfügt.

"Apex Legends" ist für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.