Von Simon Hurtz

Es gibt Ereignisse, die keinen Zweifel lassen. Als die Mauer fiel, als die Türme des World Trade Centers zusammenstürzten, als Lehman Brothers pleiteging, war sofort klar: Was gerade passiert, schreibt Geschichte, jetzt beginnt eine neue Ära. Solche Ereignisse sind selten. Meist knallt es nicht, sondern es rumpelt und scheppert ein bisschen. Erst ein paar Jahre später fällt auf: Was damals geschah, hat die Welt verändert.

In den vergangenen Wochen rumpelte es im Silicon Valley - so laut, dass das Echo auch in Deutschland zu hören war. Die mächtigsten Kommunikationsplattformen verbannten massenhaft rassistische und rechtsradikale Konten und Kanäle. Wer jede Entscheidung einzeln betrachtet, wird darin wenig Weltbewegendes sehen. Hier ein paar Nazis weniger, dort ein paar Antisemiten, die ihr Gift woanders verbreiten müssen. Doch in der Summe könnte es ein revolutionäres Rumpeln gewesen sein. Im Sommer 2020 könnte die Zähmung des "Wild Wild Web" begonnen haben, wie es der Journalist Kevin Roose in der New York Times nannte.

Die Tragweite der Ereignisse versteht man am besten, wenn man erst heranzoomt, um dann das große Ganze in den Blick zu nehmen. Der Fokus liegt also auf Martin Sellner und Steve Huffman, einem rechtsextremen Provokateur und dem Chef der Plattform Reddit. Der eine hat Zehntausende Follower, der andere Hunderte Millionen Nutzer. Sellner missbraucht soziale Medien, um Hass zu schüren. Huffman versucht zu verhindern, dass sich Menschenfeinde auf Reddit vernetzen.

In kurzer Folge entzogen etliche Unternehmen Sellner das Mikrofon. Erst sperrte Twitter sein Konto, kurz darauf machte Youtube seinen Kanal dicht, schließlich warf ihn Tiktok raus. Auch für seine eigene Webseite muss sich der Rechtsradikale eine neue Heimat suchen. Sein Webhoster kündigte ihm den Vertrag. "Der digitale Vernichtungsfeldzug der Eliten geht weiter", beklagt der Österreicher auf seinem Telegram-Kanal, schwadroniert von Totalitarismus und modernen stalinistischen Säuberungen. Sellner erlebt, wie sich das sogenannte Deplatforming anfühlt. Nachdem er sich jahrelang austoben durfte, nehmen ihm die Konzerne seine wichtigsten Waffen weg: die Bühne, die Reichweite, das Publikum.

Einer der Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass gerade reihenweise Rassisten ihre digitale Heimat verlieren, ist Steve Huffman. "Als wir Reddit vor 15 Jahren gründeten, haben wir gar nichts verbannt", sagte er in einem Interview mit der New York Times. "Damals fehlte es mir an Perspektive und Lebenserfahrung." Mit 36 Jahren hat er davon offenbar genug gesammelt, um zu erkennen, dass "The_Donald" keinen Platz auf Reddit haben sollte. Knapp 800 000 Trump-Anhänger bevölkerten das Forum, seit Jahren loten sie die Grenzen der Plattform aus, oft überschreiten sie Regeln und teils auch Gesetze. "The_Donald" ist einer von circa 2000 Subreddits, die Huffman vor zwei Wochen von seiner Plattform warf.

Selbst Facebook lässt Trump nicht mehr alles durchgehen

An Sellners Jammern und Huffmans Handeln zeigt sich der Sinneswandel der Tech-Konzerne. Binnen weniger Tage löschten Facebook und Instagram Hunderte gewaltverherrlichende Konten, Seiten und Gruppen, sperrte Twitter Dutzende Konten, machte Youtube rechtsradikale Kanäle dicht, verbannte Reddit hasserfüllte Foren. Das Durchgreifen betrifft nicht nur kleine Nazis, sondern auch mächtige Demagogen: Bereits im Mai hatte Twitter zum ersten Mal einen Tweet von Donald Trump mit einem Faktencheck versehen und seine Aussagen als falsch bezeichnet. Der US-Präsident tobte, doch das hinderte das Unternehmen nicht daran, einen weiteren Tweet als gewaltverherrlichend einzustufen und hinter einem Warnhinweis zu verbergen.

Daran nahm sich Snapchat ein Beispiel und schloss Trumps Videos von seiner Discover-Seite aus, wo Nutzern Inhalte empfohlen werden. Begründung: "Wir werden keine Stimmen verstärken, die rassistische Gewalt befeuern." Selbst Facebook, das Trump seit Jahren mit Samthandschuhen anfasst, ist nicht mehr bereit, dem Präsidenten alles durchgehen zu lassen. Nachdem Hunderte Mitarbeiter streikten, um gegen den Kuschelkurs von Mark Zuckerberg zu protestieren, verschärfte der Konzern seine Richtlinien.

Der Facebook-Chef hatte Trumps Drohungen zuvor unverändert stehen lassen - womöglich ein Fehler, wie Europa-Chefin Angelika Gifford in einem Interview mit dem Handelsblatt andeutete: "Müsste er noch mal entscheiden, würde er den Beitrag vielleicht online lassen, aber darauf hinweisen, dass er gegen unsere Standards verstößt."

Extremisten haben die sozialen Netzwerke gekapert

Das Umdenken ist überfällig. Facebook hat sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen zusammenzubringen und die Welt zu vernetzen. Nutzer bekommen ein Megafon, mit dem sie ihre Botschaften global verbreiten können. Viele Konzerne handeln so, als sei das ein Wert an sich. Doch wer Nazis vernetzt und dabei hilft, den Hass in die Welt zu tragen, spaltet die Gesellschaft. Die liberale Utopie eines unregulierten Wild Wild Web droht in eine anarchische Dystopie umzuschlagen. "Community" ist im Silicon Valley ein heiliges Wort. Aber was nutzt Gemeinschaft, wenn dort Rassisten und Antisemiten den Ton angeben?

Immer wieder betonen die großen Plattformen, sie seien ein Spiegel der Gesellschaft. Die Abgründe der analogen Welt zeigten sich eben auch im Netz. Das stimmt - doch es ist noch mehr als das: Facebook und Youtube spiegeln den Hass nicht nur wider, sie verstärken ihn. Extremisten haben die sozialen Netzwerke gekapert und profitieren dabei von Algorithmen, die Emotionen hervorheben und Nuancen unsichtbar machen. Im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie gewinnt meist, wer am vehementesten meint, am lautesten schreit oder am skrupellosesten auf Andersdenkende losgeht.

Die betroffenen Nutzer beschweren sich oft über angebliche Zensur. Das ist Unsinn. Der erste Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten schützt Bürger vor dem Staat. Kein Mensch der Welt, nicht mal der US-Präsident, hat das Recht, dass ihm private Unternehmen ein Millionenpublikum zur Verfügung stellen. Er darf immer noch sagen, was er will - nur eben nicht überall. Mit Meinungsfreiheit hat das nichts zu tun: Hass ist keine Meinung, Rassismus auch nicht. Wenn Plattformen ein Mindestmaß an Regeln durchsetzen und versuchen, Menschenrechte zu wahren, schränkt das nur die Freiheit jener ein, die ungestört hetzen und pöbeln wollen. Das ist keine Gefahr, sondern ein Segen.

Schließlich hat das auch Reddit-Chef Huffman erkannt, aber es hat ihn Überwindung gekostet. In einer Telefonkonferenz mit Journalisten sagte er: "Ich muss zugeben, dass ich mir schwer damit getan habe, meine Werte als Amerikaner, die sich um Redefreiheit und Meinungsfreiheit drehen, mit meinen Werten und den Werten des Unternehmens in Einklang zu bringen, die menschlichen Anstand betreffen."

1000 Unternehmen boykottieren Facebook

Warum Huffman, Zuckerberg und die anderen verantwortlichen Manager ausgerechnet jetzt ihren Kurs ändern, nachdem sie jahrelang zugeschaut haben, lässt sich von außen nur schwer beurteilen.

Natürlich spielen auch finanzielle Motive eine Rolle. Mehr als 1000 Unternehmen schalten derzeit keine Anzeigen auf Facebook. Sie haben sich der Initiative "Stop Hate for Profit" angeschlossen, die zehn Forderungen durchsetzen wollen. Facebook dürfe Hass keine Plattform mehr bieten, fordern die Unterstützer. Auf den Umsatz wird sich der Werbeboykott kaum niederschlagen, dennoch wirkt er: Öffentlich wird so intensiv über Menschenrechte und die Verantwortung der sozialen Netzwerke diskutiert wie selten zuvor.

Der Druck kommt nicht nur von außen, sondern auch von innen: Immer lauter begehren Angestellte auf und wehren sich gegen die Tatenlosigkeit ihrer Vorgesetzten. Die "Black Lives Matter"-Proteste haben die USA weiter politisiert und polarisiert. Tech-Konzerne konkurrieren um die klügsten Köpfe, und viele Entwickler im traditionell linksliberalen Silicon Valley wollen Arbeitgeber, die nicht nur die nächsten Quartalszahlen im Blick haben. Unternehmen, die talentierte Mitarbeiter rekrutieren wollen, können nicht ignorieren, was die kommende Generation der Uni-Absolventen fordert.

Es wäre aber zu einfach zu unterstellen, es ginge nur um Geld und Image. Manche Manager wollen tatsächlich die Welt verbessern. Man kann darüber streiten, ob sie es tun, und man muss einige der Werte hinterfragen, die sie vertreten. Aber der Idealismus, den sie zur Schau stellen, ist nicht nur geheuchelt. Nilay Patel, der als Chefredakteur des Tech-Portals The Verge nah an den Entscheidern der Branche ist, drückt es so aus: "Manchmal betrachten Leute einfach nur die Dinge, die sie gemacht haben, und entscheiden, dass sie dabei mehr Stolz empfinden wollen."

"Man kann nicht einfach ,Feuer' schreien, wenn man in einem vollen Theater sitzt."

Dass die neue Entschlossenheit einsetzt, nachdem das Coronavirus eine Welle gefährlicher Desinformation ausgelöst hat, ist kein Zufall. Die Infodemie flutete soziale Netzwerke, und auf Worte folgten Taten: Menschen weigern sich, Masken zu tragen, oder greifen Mobilfunkmasten an, weil sie glauben, dass Covid-19 über 5G verbreitet wird.

"Man kann nicht einfach 'Feuer' schreien, wenn man in einem vollen Theater sitzt", sagte Zuckerberg. Das gilt nicht nur für Verschwörungsideologen, die auf dem Höhepunkt einer Pandemie unwissenschaftlichen Nonsens verbreiten, sondern auch für politische Inhalte. Weltweit sind Populisten auf dem Vormarsch, der US-Wahlkampf spitzt sich zu. Die sozialen Netzwerke scheinen allmählich zu erkennen, dass sie in solchen Zeiten eine besondere Verantwortung haben.

Auch Deplatforming birgt Gefahren: Der Hass ist weniger sichtbar, aber er verschwindet nicht aus den Köpfen. Extremisten nutzen Telegram-Kanäle, vernetzen sich über verschlüsselte Messenger oder gründen geschlossene Gruppen. Ein World Wide Web mit dunklen Ecken ist aber immer noch besser als ein Wild Wild Web, über das sich das Gift in der ganzen Gesellschaft ausbreitet. Das Rumpeln muss noch lauter werden, es muss das Netz gründlich durchschütteln. Dann heißt es vielleicht in ein paar Jahren: Damals, im Sommer 2020, wurde Geschichte geschrieben.