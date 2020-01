Mehr als zweieinhalb Milliarden Nutzer, Pläne für eine eigene Währung, ein eigenes Schiedsgericht für Nutzer, die sich ungerecht behandelt fühlen - der Facebook-Konzern agiert aus Sicht seiner Kritiker wie ein eigener Staat. Als eine Art Außenminister hat sich Gründer und Chef Mark Zuckerberg den erfahrenen Politiker Nick Clegg, 53, geholt, einst Vizepremier Großbritanniens. Der kämpft gegen harten politischen Gegenwind. Am Montag beim Redaktionsbesuch in der Süddeutschen Zeitung in München.