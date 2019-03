28. März 2019, 10:36 Uhr Nach dem Christchurch-Attentat Facebook weitet Verbote gegen rassistische Propaganda aus

Facebook reagiert auf den öffentlichen Druck nach dem Anschlag im neuseeländischen Christchurch, stärker gegen rassistische Propaganda vorzugehen.

Das Netzwerk verbietet Propaganda für zwei rassistische Strömungen.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern begrüßt den Schritt.

Der Facebook-Konzern weitet seinen Kampf gegen rassistische Inhalte auf seinen Plattformen Facebook und Instagram aus. Von nächster Woche an seien "Lob, Unterstützung und Präsentation" von "weißem Nationalismus" und "weißem Separatismus" verboten. Das erklärte das Unternehmen in einem Beitrag in seinem Blog. Diese Strömungen seien eng mit "organisierte Hassgruppen" verquickt.

Der Schritt ist eine Reaktion auf die Debatte nach dem rassistischen Massaker an 50 Muslimen im neuseeländischen Christchurch. Facebook war vorgeworfen worden, nicht genug gegen Rassismus auf seinen Plattformen zu unternehmen.

Diese Begriffe sind in Deutschland weniger bekannt. Weiße Nationalisten fordern einen ethnisch definierten Staat "für Weiße" oder zumindest eine weiße Mehrheit im Staat. Weiße Separatisten fordern, weiße von nicht-weißen Menschen zu trennen - was nur mit Gewalt gegen diese möglich wäre.

Kritikern der Begriffe zufolge sind sie nur Tarn-Wörter für blanken Rassismus und das Konzept der white supremacy (Vorherrschaft der Weißen), nach dem weiße Menschen über anderen ethnischen Gruppen stehen. Der Attentäter von Christchurch steht dieser Ideologie nahe. Propaganda für und Bekenntnisse zur white supremacy sind auf Facebook schon länger verboten.

Gelöscht würden nun Sätze wie: "Ich bin ein stolzer weißer Nationalist", erklärte Facebook, oder auch: "Einwanderung reißt das Land auseinander, weißer Nationalismus ist die einzige Antwort."

Maschinenlernen gegen Rassismus

Facebook hatte beide Strömungen explizit erlaubt und von white supremacy abgegrenzt. Allerdings hängen die drei aus Sicht von Fachleuten eng zusammen oder überlappen einander stark.

Lange habe man weißen Nationalismus und Separatismus in der gleichen Kategorie gesehen wie amerikanischem Nationalstolz oder baskischen Separatismus - und damit als legitim, schreibt Facebook. Kritiker sagen aber: So eine Gleichsetzung blende aus, dass es in der Geschichte praktisch immer Weiße waren, die Schwarze und andere Gruppen auf Basis solcher rassistischer Theorien unterdrückt und angegriffen hätten.

Nach Gesprächen mit "Vertretern der Zivilgesellschaft und Akademikern" habe Facebook nun beschlossen, weißen Nationalismus und weißen Separatismus könne man von Propgaganda für "weiße Vorherrschaft" nicht mehr trennen, heißt es im Blogbeitrag. Alle drei seien rassistische Hass-Ideologien.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hatte ein schärferes Vorgehen gegen rassistische Propaganda gefordert. Nun begrüßte sie Facebooks Mitteilung: "Diese Kategorien sollten generell unter die Gemeinschafts-Standards fallen, aber diese Klarstellung ist nach dem Angriff von Christchurch gut."

Facebook will auch direkt Prävention gegen rassistischen Extremismus unterstützen und Aussteigern helfen. Wer nach Schlagworten suche, die mit den Bewegungen assoziiert sind, werde künftig auf die Seite der Organisation "Life after Hate" umgeleitet. In der engagieren sich geläuterte Extremisten, um Menschen in radikalen Gruppen zu helfen.

Man werde vermehrt Maschinenlernen und künstliche Intelligenz einsetzen, um extremistische Inhalte zu filtern, erklärte Facebook, allerdings: "Unglücklicherweise wird es immer Menschen geben, die unser System ausnutzen, um Hass zu verbreiten."