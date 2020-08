Von Mirjam Hauck

Am Anfang waren die Arbeitsblätter. Kaum war die Grundschule geschlossen, schickte der Klassenlehrer eine E-Mail, was alles auszudrucken sei. Mangels eigenen Druckers baten gestresste Eltern anfangs noch die Nachbarn. Von der dritten Woche an, als klar wurde, dass kein Ende des Homeschoolings in Sicht war, kauften sich viele schließlich doch einen Drucker. Das papierlose Büro in den eigenen vier Wänden erwies sich als Utopie.