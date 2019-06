The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Vielen Kritikern und Fans zufolge war "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2017) eines der besten Computerspiele der vergangenen Jahre. Nun hat Nintendo eine (noch) namenlose Fortsetzung angekündigt. Viel mehr ist über das Spiel noch nicht bekannt. Im Trailer sieht man den Helden Link und Prinzessin Zelda in einer Höhle stehen. Offenbar bedroht eine Art dunkler Magie das Königreich Hyrule.

Details zum Erscheinungstermin von der Fortsetzung von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" sind noch nicht bekannt. Das Spiel wird vermutlich für Nintendo Switch erhältlich sein.