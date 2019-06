Fifa 20

Viele "Fifa"-Fans pflegen eine ausgeprägte Hassliebe zu der Fußballsimulation. Auf der einen Seite kritisieren sie zum Beispiel die von Entwickler Electronic Arts (EA) eingebauten Mikrotransaktionen. Spieler müssten mehrere Tausend Euro ausgeben, um ein konkurrenzfähiges Fifa-Team in dem Online-Modus FUT zu erhalten, wird häufig moniert. Auf der anderen Seite kaufen sich Millionen von Spielern weltweit Jahr für Jahr das neueste Fifa-Spiel.

EA kriegt es offenbar immer wieder hin, eine Neuerung einzubauen, die die Spieler trotz aller Kritik an die Kasse lockt. Für Fifa 20 dürfte diese Rolle der neue Modus "Volta" übernehmen. Darin können Spieler ihre eigenen Charaktere gestalten und auf Straßenplätzen und in der Halle im Futsal gegeneinander antreten lassen. Beides hatten sich Fans schon seit Jahren gewünscht. Außerdem schraubt der Entwickler wieder am Üblichen: Zweikämpfe, Torschüsse, Freistöße und Elfmeter sollen verbessert werden.

"Fifa 20" erscheint voraussichtlich am 27. September 2019 für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One.