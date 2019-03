Devil May Cry 5

Die Dämonen in der "Devil May Cry"-Reihe hatten es noch nie besonders leicht. Im fünften Teil trifft es sie aber besonders hart. Je nachdem, welchen der drei Helden der Spieler in den Kampf schickt, hageln Neros Raketenfäuste auf die Dämonen nieder, Vs schattenhafter Panther zerfleischt sie oder Dante überfährt sie mit seinem monströsen Motorrad. V ist neu in der Reihe, sonst ist vieles wie bei den Vorgängerspielen.

Auch in Devil May Cry 5 geht es weniger darum, den Bösewicht und Dämonenkönig Urizen zu besiegen. Im Vordergrund steht, wie man die Tausenden Gegner ausschaltet. Je abwechslungsreicher der Spieler seinen Kampf gestaltet, je kunstvoller er Sprungtritte und Schwerthiebe ausführt, desto besser ist die Note, die er am Ende jeder Runde erhält. Dafür verzichtet der Dämonen-Slasher auf eine tiefgehende Handlung. Muss man mögen.

"Devil May Cry 5" ist für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.