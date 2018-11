11. November 2018, 18:37 Uhr Digitalisierung in Deutschland Endlich handeln statt reden

Bald findet der nächste Digital-Gipfel der Bundesregierung statt. Es ist höchste Zeit, auf die großen Veränderungen zu reagieren und gute Rahmenbedingungen zu schaffen.

Kommentar von Helmut Martin-Jung

Nicht mehr lange, und sie werden wieder salbungsvolle Reden halten, werden erfolgreichen Unternehmen Gelegenheit geben, sich zu präsentieren. Sie werden Projekte in der Region loben und werden überhaupt der Meinung sein, dass es kaum ein wichtigeres Thema gebe. Bald ist der nächste Digital-Gipfel der Bundesregierung, dieses Mal in Nürnberg. Angeführt von der Kanzlerin werden Politiker ein weiteres Mal rauf- und runterbeten, dass man nicht zurückbleiben dürfe bei der Digitalisierung, dass man die Chance beim Schopf ...

Es gibt viele sehr gute Forscher in Deutschland, mehr und mehr Gründer haben den Mut, ihre Idee in einem Start-up Wirklichkeit werden zu lassen. Beim hohen Ziel, gegenüber den USA und Asien aufzuholen, aber geht es nicht entscheidend voran. Und das liegt zum größten Teil an den Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen müsste. Von denen sie fortwährend redet, aber deren hochtrabende Ziele sie grandios verfehlt. Von dem Aufbruch, den es bräuchte, um wirklich etwas zu bewegen, von einem Ruck ist nichts zu spüren.

Die Regierung muss die Bürger auf Veränderungen vorbereiten, die Bildung reformieren

Drei Gründe sind es vor allem, die viele Bemühungen von vornherein zunichtemachen: Die Regierung ist - erstens - seit der Bundestagswahl vor gut einem Jahr im Grunde nur mit sich selbst beschäftigt, zerfleischt sich in Debatten über Scheinprobleme wie Obergrenzen, anstatt die wirklichen Aufgaben mit Elan anzugehen.

Zweitens: Die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt, Dorothee Bär, bemüht sich zwar nach Kräften. Es scheint sich aber die Befürchtung zu bewahrheiten, dass ihre Macht nicht ausreicht, um die Arbeit der teils rivalisierenden, teils unkoordiniert nebeneinander her arbeitenden Ministerien wirksam zu koordinieren.

Drittens muss man sich - noch immer - fragen, wie tief das Verständnis der Mehrheit der Politiker dafür wirklich ist, was Digitalisierung bedeutet. Dafür, dass ein Zurückhängen bei der wichtigsten Zukunftstechnologie auch die bereits bestehende und derzeit noch sehr erfolgreiche Wirtschaft Deutschlands in höchste Gefahr bringt. Wenn digitale Techniken alles durchdringen - was man ja zunehmend auch im täglichen Leben spürt - sind sie eben kein Anhängsel mehr, mit dem sich ein paar Professoren der technischen Universitäten beschäftigen. Es geht hier um eine Grundlagentechnologie, ohne die künftig kaum eine Firma mehr wird auskommen können.

Ein Staat, der weiter erfolgreich sein will, kann eine solch tief greifende Veränderung nicht einfach geschehen lassen, er muss sie gestalten. Er muss seine Bürger darauf vorbereiten, muss die Bildung reformieren und anpassen, muss aufklären. Vor allem aber muss er die Rahmenbedingungen schaffen, die nötig sind, damit sich das Neue entwickeln kann.

Gewiss, es liegt auch an jedem Einzelnen, die Sicherheit eines festen Jobs aufzugeben und stattdessen ein Start-up zu gründen oder in einem anzuheuern - es könnte ja schon morgen wieder zugrunde gehen. Ja, es fehlt ein wenig von jenem Grundoptimismus, der dabei hilft, es einfach mal zu versuchen.

Es fehlt aber auch und vor allem an Strukturen, die es in den USA und in Asien gibt. Wer im Silicon Valley eine gute Idee hat und die überzeugend vortragen kann, muss nicht lange nach Geldgebern suchen. Und wenn ein Start-up erfolgreich losgelegt hat, ist auch die weitere Finanzierung in aller Regel nicht das Problem. Wer in Deutschland Fördermittel haben will, muss viele bürokratische Hürden überwinden, bei EU-Fördergeld ist es eher noch schlimmer. Start-ups haben in Deutschland aber vor allem dann Schwierigkeiten, wenn sie nach der ersten Phase in die nächste eintreten wollen, also zum Beispiel international expandieren oder nach dem Prototypenbau mit der Serienfertigung beginnen wollen.

Auch eine Ebene tiefer, bei der Versorgung mit Breitbandzugängen, sieht es nach wie vor mau aus, vor allem auf dem Land. Dabei könnte es die zunehmende Wohnungsnot in den Städten lindern, wenn die Menschen eben auch in ihren Kleinstädten und Dörfern vernünftige Internetzugänge hätten. Doch jahrelange Versäumnisse sind schwer aufzuholen.

Die Firmen, die sich beim Digital-Gipfel präsentieren, haben es in den meisten Fällen nicht wegen, sondern trotz der Regierungspolitik geschafft. Wenn es die Regierung nicht hinkriegt, hier mit großen Schritten voranzukommen, braucht sie auch keine solchen Gipfel abzuhalten. Die dienen dann bloß der Selbstbeweihräucherung. Sie ist - natürlich nicht nur bei diesem Thema - in der Pflicht zu liefern.